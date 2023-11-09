Благодаря вмешательству судебных приставов атмосфера Прикамья защищена от вредных выбросов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

50 тысяч рублей исполнительского сбора было вынуждено выплатить ООО «Север-Агро» за несвоевременное исполнение решения суда. Согласно процессуальному документу, сельскохозяйственная компания обязана была в шестимесячный срок провести инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на эксплуатируемых объектах.Кроме того, суд обязал юридическое лицо обеспечить разработку предельно допустимых выбросов и нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух. Но представители общества не только не смогли исполнить данные требования, но и не поставили на учет в уполномоченном органе все объекты, которые так или иначе угрожали экологии Пермского края.Инициатором судебного разбирательства стал представитель надзорного органа, который в ходе проверки выявил факты несоблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Несмотря на то, что директору компании неоднократно вносились представления об устранении имеющихся нарушений, он не торопился привести свое производство в соответствие с требованиями нормативно-правовой базы. Поэтому представитель надзорного ведомства вынужден был выйти в суд с иском, направленным на защиту интересов неопределенного круга лиц. Исковое заявление было поддержано слугами Фемиды, решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Сотрудник ведомства лично уведомил директора компании-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил его об административной и уголовной ответственности за уклонение от возложенных на него обязательств. Несмотря на то, что по решению суда все требования неимущественного характера должны были быть исполнены в течение 6 месяцев, длительное время представители юридического лица бездействовали. Итогом стало постановление о вынесении в адрес общества с ограниченной ответственностью исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. Денежное взыскание вразумило нарушителей экологического законодательства и по истечении вновь установленного срока они предоставили судебному приставы документацию, подтверждающую исполнение требований исполнительного листа в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.