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Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников Пермского края

14.11 Пятница, 10 ноября 2023
Участниками Парламентского урока стали школьники, студенты и педагоги из Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов. Они разработали проекты, которые планируют представить на конкурс инициативного бюджетирования.

9 ноября на площадке Чайковского техникума промышленных технологий и управления прошел Парламентский урок для школьников и студентов из четырех территорий Пермского края. Его провел председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. Тема урока была посвящена механизмам инициативного бюджетирования и возможностям участия в конкурсе для школьников и молодежи.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, Парламентские уроки – это не просто встречи со школьниками, это рабочая площадка, где участники могут предложить свои идеи для развития территорий. «За историю проекта удалось воплотить в жизнь не одну идею, озвученную школьниками во время Парламентского урока. В Осе в рамках национального проекта идет благоустройство Ярмарочной площади. А школьники из Бардымского и Чайковского округов совместно с муниципальными молодежными парламентами провели несколько значимых акций и мероприятий. Именно на Парламентском уроке родилась идея проекта «Путешествие по Пермскому краю», который успешно реализуется с 2017 года», – подчеркнул Валерий Сухих.

На этот раз на уроке участники узнали о механизмах инициативного бюджетирования и региональном проекте «Дети решают». С информацией выступили заместитель министра, начальник управления правовой и организационной работы министерства территориального развития Пермского края Иван Корякин и начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова. По итогам работы старшеклассники представили проекты, которые в дальнейшем планируют доработать и заявить на конкурсы инициативного бюджетирования.

Так, ученики Бардымского округа предложили создать мобильное приложение с экскурсионными маршрутами по туристическим местам своей территории. Ребята из Осинского округа разработали проект по созданию постамента в память об участниках специальной военной операции. Школьники и студенты из Чайковского округа подготовили несколько проектов: сообщество учеников, помогающих с изучением предметов, приют для бездомных животных и школу операторов беспилотных летательных аппаратов.

Старшеклассники из Елово предложили благоустроить одно из исторических мест округа – Фаворскую гору. По итогам урока этот проект стал лучшим по степени проработки.

В Парламентском уроке также приняли участие представители администрации и председатели дум четырех округов: глава Чайковского городского округа Юрий Востриков, глава Еловского муниципального округа Антон Чечкин, заместитель главы Бардымского муниципального округа по социальному развитию Татьяна Балтаева, заместитель главы Осинского городского округа по социальной политике Алексей Садилов и председатель Думы Бардымского муниципального округа Ильгизар Вахитов.

Напомним, Парламентские уроки проводятся Законодательным собранием Пермского края с 2006 года. В этом году тема занятий посвящена лидерству и эффективной командной работе, также на уроках обсуждают деятельность органов власти и молодежных парламентов. С начала октября Парламентские уроки уже прошли в 20 территориях региона. Планируется, что занятия будут проходить до конца этого года во всех территориях Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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