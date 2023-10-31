В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю подвело итоги учетно-регистрационных действий с недвижимым имуществом за 9 месяцев 2023 года.В период с января по сентябрь 2023 года в Прикамье зарегистрировано 577 660 прав, ограничений, обременений объектов недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество регистрационных действий увеличилось на 25%.Рост показателей связан, в основном, с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и оформлением их прав на недвижимое имущество. В результате выявлено более 40 тысяч правообладателей.На 40% увеличилось количество ипотечных сделок - в Едином государственном реестре недвижимости зафиксировано 58 219 записей об ипотеке. 64 % ипотечных сделок оформляются в электронном виде.Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 57% и составило 10 547 договоров.При этом наибольший объем зарегистрированных ипотек и договоров участия в долевом строительстве пришелся на август – сентябрь. Финансовые аналитики отмечают, что в августе наблюдался всплеск спроса на ипотеку и количество выданных кредитов достигло рекордных показателей за всю историю наблюдений.В текущем году поступило 6 620 заявлений о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника (его законного представителя). Данная мера защищает собственников от неправомерных действий третьих лиц.Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности государственной регистрации без личного участия владельца недвижимости является основанием для возврата заявления без рассмотрения.Однако, если в Росреестр поступит решение суда или требование судебного пристава-исполнителя, наличие записи о невозможности совершения сделок без личного участия собственника не будет препятствием для осуществления регистрационных действий в соответствии с требованиями исполнительных документов.