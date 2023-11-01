Смена фамилия не помогла должнику по алиментам скрыться от судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель г. Соликамска Пермского края долгое время скрывался от судебных приставов. Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание дочери 2012 года рождения, но свои родительские обязанности не исполнял, официально нигде не работал и накопил долг в размере 300 тысяч рублей.За неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В результате рассмотрения материалов дела суд назначил ему 100 часов обязательных работ. Но наказание нарушитель не отбыл, предпочитая скрываться от судебных приставов: по месту регистрации не появлялся, требования о явке на прием игнорировал.Дальнейшее уклонение от уплаты алиментов стало поводом для возбуждения в отношении неплательщика уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе предварительного расследования дознавателем службы было установлено, что должник вновь женился и, чтобы еще больше запутать свои следы, взял фамилию супруги. После подтверждения информации о новом браке гражданина в ЗАГСе, судебным приставам уже не составило труда разыскать его. Весь медовый месяц безответственный родитель будет заниматься общественно полезным трудом. Помимо этого, его ждет уголовное наказание, вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.