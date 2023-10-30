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Находящийся в местах лишения свободы прикамец оплатил расходы на свое содержание после вмешательства судебных приставов

10.11 Среда, 8 ноября 2023
Заключенный одной из краевых исправительных колоний отказался выполнять порученную ему работу из-за низкой зарплаты. Мотивировал он это тем, что не хочет вновь преступать закон, а именно «...участвовать в рабском труде, который запрещен на территории Российской Федерации».

После этого руководство учреждения предложило несговорчивому гражданину реализовать свои трудовые навыки на общественно полезной должности дневального. Но и эта вакансия была отвергнута мужчиной: он посчитал, что она унижает его честь и достоинство, так как является порицаемой в среде отбывающих лишение свободы. Несмотря на то, что нарушителю неоднократно объясняли негативные последствия отказа от оплачиваемой работы, он не торопился найти себе дело по душе.

Меры дисциплинарного взыскания не заставили себя долго ждать, мужчину поместили в штрафной изолятор на 15 суток, а также администрация исправительного учреждения подала на него в суд с требованием обязать заключенного выплатить затраты по его содержанию в ИК в размере порядка 140 тыс. рублей.

На основании действующего законодательства требования истца были удовлетворены, и решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

После возбуждения исполнительного производства должнику были подробно разъяснены меры принудительного взыскания, которые последуют за неисполнением требований исполнительного документа. Понимая, что дальнейший правовой нигилизм существенно ухудшит его, итак, непростое положение, мужчина оплатил всю сумму задолженности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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