В Перми под контролем судебных приставов демонтирована самовольно возведенная входная группа в подвале «Дома Горсовета»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Первая пермская пятиэтажка 1930 года постройки по адресу ул. Екатерининская, 51 является объектом культурного наследия и охраняется государством как памятник истории и культуры регионального значения. Некоторое время назад на восточном торце здания была зафиксирована несанкционированная пристройка входного тамбура в подвальные помещения, используемые под ветеринарную клинику.Входная группа, сооруженная из профнастила, не имела ничего общего с архитектурой исторического здания, кроме того, не было получено разрешение на ее строительство, в связи с чем собственнику помещения было вынесено предписание о демонтаже самовольно возведенной конструкции. Требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края были проигнорированы, в связи с чем последовали штрафные санкции и обращение в суд.Исполнительный документ, обязывающий владельца демонтировать входной тамбур в подвальные помещения с восточного фасада здания «Дом горсовета», поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава. Также в качестве меры понуждения в отношении гражданина было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ. Понимая, что промедление может обернуться для него наложением новых штрафов, должник оперативно привел объект культурного наследия в первоначальное состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.