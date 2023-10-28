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Пермь примет чемпионат России по кикбоксингу

20.12 Пятница, 3 ноября 2023
С 27 ноября по 2 декабря в СК им. В.П. Сухарева состоится чемпионат России по кикбоксингу. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Пермского края, АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов со всех уголков нашей страны. Они выступят в таких дисциплинах кикбоксинга, как «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные композиции».

2 декабря под сводами СК им. В.П. Сухарева состоятся официальная церемония закрытия и гала-финалы. Победители и призеры чемпионата войдут в сборную России по кикбоксингу.

Эдуард Аветисян, президент Федерации кикбоксинга Пермского края:
«В этом году чемпионат России станет особенным: впервые отбор во взрослую сборную состоится в конце года, а не весной. Для Перми мероприятие также будет иметь свою уникальность, так как здесь впервые оно пройдет в шести дисциплинах. Уверен, это событие станет значимым не только для родного края, но и для спорта в целом».

С 1 по 3 ноября в Перми в Доме спорта «Прикамье» также проходили чемпионат и первенство края по кикбоксингу. В них принимали участие более 300 спортсменов, представляющих 25 команд из 10 муниципалитетов Пермского края. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной региона на 2024 год.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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