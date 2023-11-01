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Валерий Сухих: Парламентские уроки дают возможность молодому поколению принимать участие в развитии территорий

14.45 Пятница, 3 ноября 2023
Краевой парламент продолжает реализацию просветительского проекта «Парламентский урок». За две недели занятия прошли ещё в 12 территориях региона. В них приняли участие более 600 школьников и студентов.

Ежегодно такие занятия проводят депутаты Законодательного Собрания, представительных органов муниципальных образований и члены молодежных парламентов. В этом году тема Парламентских уроков посвящена лидерству и эффективной командной работе, также на занятиях обсуждают деятельность органов власти и молодежных парламентов. Как ранее отмечал председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, благодаря таким встречам школьники подробнее узнают о том, как работают органы государственной власти и как они, будучи юными жителями Прикамья, могут влиять на развитие своей территории и всего региона.

Депутаты краевого парламента Алексей Инюткин и Александр Козюков провели Парламентский урок для школьников из Чернушки, на котором обсудили работу муниципального молодежного парламента. В занятии также принял участие председатель молодежного парламента Чернушинского округа Вадим Зубаткин.

Кроме этого, депутаты совместно с главой Уинского округа Алексеем Зелёнкиным провели урок и для учеников из Уинской школы. Участники обсудили работу краевого парламента и представили социальные проекты.

Для учеников из Гимназии №8 г.Перми депутат Александр Мотрич организовал экскурсию. Вместе с классным руководителем школьники познакомились с работой Законодательного Собрания, его структурой и законотворческой деятельностью.

По инициативе депутата Павла Кузьмина Парламентский урок прошел в Соликамске. В нем принял участие член Молодежного парламента Пермского края Валентин Пантелеев. Участники подробнее узнали о том, как формируются молодежные парламенты и какие проекты они реализуют.
Также в октябре депутат Мария Коновалова провела Парламентский урок для победителей краевого конкурса «Лучший юнарамейский отряд» из Губахи.

Для учеников из Гремячинска занятие провели депутат Алексей Мазлов совместно с членом краевого молодежного парламента Александром Кузьминым. Урок прошел в формате дебатов, где ребята подискутировали на различные темы.

С первокурсниками ПГНИУ встретился парламентарий Александр Буторин. Со студентами он поговорил о том, как устроена система государственного управления и как молодые люди могут участвовать в жизни региона. Вместе с депутатом урок провели члены регионального и городского молодежных парламентов Анастасия Михальчук и Диана Буторина.

Депутат Эдуард Аветисян организовал встречу для актива юнкоров из Соликамска. На занятии ребята познакомились с работой законодательного органа и прошли тест на знание основ Конституции. В уроке принял участие председатель Думы Соликамского городского округа Игорь Мингазеев.

Парламентские уроки проводят также и депутаты представительных органов муниципальных образований. Так, депутаты Думы Красновишерского городского округа провели занятие в школе №8. На встречах с учениками они рассказали о структуре органов местного самоуправления, полномочиях Думы, деятельности Молодежного парламента округа, а также обсудили порядок формирования местного бюджета и участие в инициативном бюджетировании. Участники отметили, что Парламентский урок – это хорошая площадка для диалога с молодежью. Это возможность узнать, чем интересуется и к чему стремится современная молодежь, что для нее в приоритете.

Активное участие в организации Парламентских уроков принимают члены краевого и муниципальных молодежных парламентов. Так, за прошедшие недели занятия провели члены Молодежного парламента Пермского края Даниил Степанов, Родион Исайкин, Виктория Овчинникова, Александр Тимохин, а также молодежные парламенты Березовского, Кудымкарского, Красновишерского, Лысьвенского, Чердынского и Чусовского округов.

Кроме этого, занятия прошли в образовательных учреждениях Перми и Березников. Парламентские уроки будут проходить до конца этого года. Планируется, что проект будет реализован во всех территориях Пермского края.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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