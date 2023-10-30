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Валерий Сухих: «Развитие региона требует чуткого отношения к голосу молодежи»

13.40 Пятница, 3 ноября 2023
На расширенном заседании комитета Народного Совета ДНР по молодежной политике и патриотическому воспитанию озвучили ключевые запросы современной молодежи.

Ассоциация молодежных парламентов Приволжского округа и председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Денис Седов приняли участие в расширенном заседании комитета.

В своем выступлении Денис Седов напомнил об истории создания законодательного органа для молодежи в России, а также определил семь ключевых запросов, которые сформированы на основании потребностей современной молодежи.

«Первое ключевое направление – сильное социальное государство. Второе – обеспечение возможности для получения качественного образования. Третье – помощь в трудоустройстве. Четвертое – помощь в сохранении здоровья. Пятое – модернизация коммуникации и обеспечение безопасной среды для жизни и развития. Шестое – помощь семьям в приобретении собственного жилья. И наконец – дальнейшее развитие нормотворчества», – подчеркнул председатель Палаты молодых законодателей.

В дальнейшем эти направления станут основой для стратегического документа в сфере развития молодежной политики.

Как ранее отмечал спикер краевого парламента Валерий Сухих, современное развитие региона невозможно без учета интересов молодых людей. «Важно создавать комфортные условия для жизни, работы и создания семьи молодыми людьми Прикамья. Развитие инфраструктуры, социальной политики и региона в целом сегодня требуют чуткого отношения к голосу молодежи», – подчеркнул парламентарий.

В завершении заседания комитета председатель Народного Совета ДНР Артем Жога добавил, что Молодежный парламент ДНР готов к любым инициативам, которые будут поступать из Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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