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Прикамскую предпринимательницу оштрафовали за излишнюю помощь родственнику

12.08 Пятница, 3 ноября 2023
Индивидуальную предпринимательницу из Октябрьского района обязали выплатить штраф за неисполнение требований судебного пристава. При этом, женщина не являлась стороной исполнительного производства. Она устроила к себе на работу сына - должника по алиментам, но положенных отчислений в пользу взыскателя не осуществляла, за что и была подвергнута административному наказанию.

Согласно решению суда, отец 11-летней девочки обязан был перечислять на ее содержание ¼ своей заработной платы до совершеннолетия ребенка. Но неплательщик, зная о том, что в его отношении в отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, возбуждено исполнительное производство, не выплачивал положенные средства без уважительной причины, из-за чего образовалась задолженность в размере 350 тыс. рублей. В связи с этим, в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. По итогам рассмотрения процессуального документа мужчине было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, неплательщика ограничили в праве управления автомобилем. Данные действия судебных приставов заставили горе-отца устроиться на работу, но и тут не обошлось без мер принудительного исполнения.

Для того, чтобы вернуть себе возможность управлять транспортным средством, пермяк предоставил сотрудникам органа принудительного исполнения договор об устройстве на работу в качестве водителя. В ходе беседы мужчина также упомянул, что трудоустроен у своей матери, которой незамедлительно было отправлено постановление о необходимости ежемесячно перечислять часть заработной платы работника в счет уплаты алиментов. Также ей разъяснили последствия неисполнения требований судебного пристава.

Правовой ликбез не возымел должного действия, три месяца взыскательница не могла дождаться положенных выплат. Совершившая правонарушение предпринимательница была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Оплатив штраф в размере 2,5 тыс. рублей, работодательница перечислила в счет алиментов всю накопленную за три месяца сумму удержаний.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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