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Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с имущества собственника, если он признан банкротом

14.30 Четверг, 2 ноября 2023
«Зачастую до признания гражданина банкротом кредиторы обращаются в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер на его имущество. Суды выносят определение о наложении ареста либо иные ограничения на распоряжение имуществом должника, - рассказывает начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова. - Однако после того, как Арбитражный суд признает гражданина банкротом, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника».

Арбитражный суд в течение трех рабочих дней с момента вынесения решения направляет в Росреестр копию решения о признании гражданина банкротом. Специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю вносят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о погашении записи о наложенных арестах.

Из этого правила есть исключения. Арест (запрет) не будет снят, если:
1. арест наложен в рамках уголовного дела;
2. арест наложен в рамках данного дела о банкротстве либо в рамках другого дела о банкротстве;
3. обеспечительная мера наложена Федеральной налоговой службой.

В этих случаях для урегулирования ситуации банкроту нужно обращаться в те органы, которые наложили арест на имущество.

Арест будет прекращен в ЕГРН только на основании решений о снятии, направленных вышеуказанными органами.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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