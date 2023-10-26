Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с имущества собственника, если он признан банкротом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Зачастую до признания гражданина банкротом кредиторы обращаются в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер на его имущество. Суды выносят определение о наложении ареста либо иные ограничения на распоряжение имуществом должника, - рассказывает начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова. - Однако после того, как Арбитражный суд признает гражданина банкротом, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника».Арбитражный суд в течение трех рабочих дней с момента вынесения решения направляет в Росреестр копию решения о признании гражданина банкротом. Специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю вносят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о погашении записи о наложенных арестах.Из этого правила есть исключения. Арест (запрет) не будет снят, если:1. арест наложен в рамках уголовного дела;2. арест наложен в рамках данного дела о банкротстве либо в рамках другого дела о банкротстве;3. обеспечительная мера наложена Федеральной налоговой службой.В этих случаях для урегулирования ситуации банкроту нужно обращаться в те органы, которые наложили арест на имущество.Арест будет прекращен в ЕГРН только на основании решений о снятии, направленных вышеуказанными органами.