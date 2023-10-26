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Добиться справедливости жительнице Перми помог судебный пристав

10.24 Четверг, 2 ноября 2023
Судебные приставы помогли пермячке установить факт трудоустройства ее супруга, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Муж женщины работал в ООО «Лифт 59» в должности электромеханика по лифтам. По трагическому стечению обстоятельств во время устранения неисправностей лифта в жилом многоквартирном доме произошел пожар. Находившийся на техническом этаже работник погиб от отравления угарным газом.

Работодатель отказался признавать факт несчастного случая при исполнении служебных обязанностей, ссылаясь на то, что мужчина не был официально трудоустроен в организации, а лишь оказывал разовые услуги на основании договора подряда. За восстановлением справедливости супруга погибшего обратилась сначала в суд, а затем к судебным приставам.

В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ об установлении факта трудовых отношений между гражданином и ООО «Лифт 59» в должности электромеханика по лифтам и обязании организации оформить акт о несчастном случае на производстве по установленной форме.

Руководство юридического лица было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о применении штрафных санкций в случае несвоевременного исполнения решения суда. Тем не менее, в установленный срок необходимые документы оформлены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.
Оплатив денежное взыскание, должник поторопился исполнить требования неимущественного характера. Теперь пермячка сможет реализовать свое право на получение страховых выплат, связанных с несчастным случаем на производстве.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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