В «Горьковке» отмечают юбилеи академика Александра Ферсмана и художника Кузьмы Петрова-Водкина

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 ноября, в Пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки, которые будут работать до конца ноября.Книжная выставка «Путешествие за камнем» (12+) посвящена 140-летию со дня рождения академика А. Е. Ферсмана (1883-1945). Он знаменитый минералог, геохимик, вице-президент АН СССР (1926-1929), редактор журнала «Природа» с момента основания в 1912 году. Демонстрируются научные и научно-популярные произведения юбиляра. В книгах «Занимательная минералогия», «Занимательная геохимия: химия Земли», «Путешествие за камнем» автор рассказывает о происхождении, истории, особенностях минералов, диковинах в мире камня. Выставка включает публикации о жизни и деятельности академика: Р. Баландин «Поэт камня», А. Перельман «Александр Евгеньевич Ферсман» и другие.Выставка пройдет в отделе естественно-научной и технической литературы.Выставка «Конь с огненной гривой» (16+) открыта к 145-летию художника и педагога Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939). «Символами его произведений стали трехцветка и сферическая перспектива», – пишет в альбоме «Кузьма Петров-Водкин» сотрудник «Третьяковки» В. Донец. Опираясь на известные и редко публикуемые работы художника, читатель может составить впечатление о творчестве юбиляра. Подробно на обстоятельствах его жизненного пути фокусируется обстоятельный труд Н. Адаскиной «К.С. Петров-Водкин. Жизнь и творчество». Книга поделена на главы, соответствующие юности, становлению и взрослению живописца. Анализируется идейное содержание картин, нюансы техники, культурное влияние; педагогическая деятельность, череда выставок, успех на фоне постоянно меняющегося мира. Сборник «Петров-Водкин К.С. Письма, Статьи. Выступления. Документы» позволяет расширить представление о художественной жизни 1900-1930-х годов.Выставка пройдет в отделе литературы по искусству.