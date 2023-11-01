Валерий Сухих: «Регион не отступает от планов по строительству долгожданных объектов»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Комитет краевого парламента по развитию инфраструктуры провел рабочий выезд на строительные площадки объектов образования и спорта. Среди них – новое здание школы №82, манеж «Спартак» и многофункциональный спортивный комплекс «Энергия».Депутаты лично оценили масштабную реконструкцию манежа «Спартак». Манеж станет региональным центром развития легкоатлетического спорта и будет соответствовать всем требованиям для проведения соревнований российского уровня. Напомним, реконструкция манежа ведется за счет краевых и муниципальных средств. По словам подрядчика, объект практически отстраивается заново.В комплексе предусмотрены крытый манеж с трансформируемыми трибунами для зрителей на 229 мест, спортивные залы, кафе, гардероб и санузлы для зрителей. В нем также разместятся блок раздевалок для спортсменов и тренеров, тренажерный зал и фитнес-зал, сауны, кабинет для администрации комплекса, а на первом этаже – медико-восстановительный центр с зоной допинг-контроля, кабинетами врачей, процедурной, криосаунами для лечения и восстановления спортивных травм.Ещё одним спортивным объектом, который посетили парламентарии, стало будущее здание спорткомплекса «Энергия» площадью почти 17 тыс. кв. метров. На сегодня ему нет аналогов в Пермском крае. Объект уникален тем, что в нем разместится первый в регионе зал для гандбола и зал спортивной гимнастики. В новом комплексе также планируется разместить универсальные спортзалы и бассейн на 28 человек в смену, снаружи будет организована открытая спортплощадка с беговым кругом 200 метров и полем для мини-футбола, тропинки для скандинавской ходьбы, спортплощадки с тренажерами и теннисным кортом. Кроме того, предусмотрено устройство трибун вместимостью до одной тысячи человек, в том числе места для инвалидов на колясках.Спорткомплекс стал одним из приоритетных проектов, которые реализуются к 300-летию Перми. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентовал спорткомплекс президенту РФ Владимиру Путину. Как отмечал глава региона, такие темпы развития спортивной инфраструктуры невозможно обеспечить без федеральной поддержки. Для реконструкции были привлечены 220 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография».Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, строительство этих и других объектов спорта обеспечены необходимым финансированием в рамках проекта бюджета на следующие три года. «Бюджет развития до 2026 года составляет треть региональной казны. В непростых экономических условиях, регион не отступает от планов по возведению крупных инфраструктурных объектов, которые ждут прикамцы», – подчеркнул парламентарий.Члены инфраструктурного комитета также посетили школу №82. Отметим, сегодня министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы. Строительство объекта проведено за счет бюджетных средств и вложений частных инвесторов в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования». Это уже второе образовательное учреждение в регионе, возведенное по такой схеме. Первое – в Новых Лядах, строительство которого завершилось в конце прошлого года. По информации министерства строительства Прикамья, в регионе продолжается возведение еще пяти таких школ.Школа №82 стала одной из крупнейших на территории города, учреждение рассчитано на 1050 мест. Помимо обычных учебных кабинетов, школьникам доступны все условия для профориентации и самоопределения: предметные классы, в том числе для развития ИТ-компетенций, современные лаборатории, помещения для уроков труда, школьный музей. Кроме того, учащихся ждет вместительный актовый зал, просторная столовая, два спортзала, полноразмерное футбольное поле и игровые площадки.Вместе с парламентариями участие в рабочем визите принял министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов.