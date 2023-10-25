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Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов

12.36 Среда, 1 ноября 2023
На официальном интернет-сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю есть удобный электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату, не выходя из дома. Также дистанционно узнать о задолженности можно, позвонив по номеру телефона 8 (800) 303-00-00. На звонок ответит голосовой бот ФССП России – Полина.

На портале Госуслуг можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет стороны исполнительного производства», позволяющим должникам и взыскателям направлять в ГУФССП России по Пермскому краю заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, и позволяет исключить личные визиты сторон исполнительного производства в структурные подразделения Главного управления.

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.

В соответствии с действующим законодательством гражданин может подать обращение в письменной форме путем почтового отправления или в форме электронного документа посредством «Интернет-приемной».

Предлагаем перед размещением обращения в «Интернет-приемной» воспользоваться информационным разделом «Вопрос – ответ», в котором размещены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них. Возможно, обобщенная информация позволит оперативно получить ответ на интересующий вопрос.

В случае совпадения персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения) и ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительным производствам стоит незамедлительно принять меры. Для этого в «Интернет-приемной» необходимо подать обращение, выбрав тему «Я двойник!». К нему прикрепить документы в электронном виде, которые позволят однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

Также граждане, на которых числится чужой долг, могут воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». Затем указать номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга и в качестве доказательства загрузить отсканированный документ, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ГУФССП России по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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