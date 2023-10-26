Что делать, если дом снесен, разъясняет Росреестр Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница Кунгура получила уведомление об уплате налога на жилой дом, который снесен 2 года назад. Собственники решили снести старый ветхий дом и построить на участке новый дом. В результате дом демонтировали, но в Росреестр с заявлением о снятии объекта с кадастрового учета не обратились.«Если по каким-либо причинам объект недвижимости прекратил существование, например, собственник решил снести ветхий дом или объект сгорел, то объект недвижимости будет по-прежнему числиться в Едином государственном реестре недвижимости. До тех пор, пока собственник не обратится с заявлением о снятии с учета этого объекта», - отмечает начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Пермскому краю Екатерина Крохалева.Для снятия с учета нужно обратиться с заявлением в МФЦ. Если на такой объект зарегистрировано право собственности, то заявление подается одновременно и о снятии объекта с кадастрового учета, и о прекращении права собственности.К заявлению необходимо приложить акт обследования о прекращении существования объекта недвижимости. Акт составляет кадастровый инженер при осмотре места нахождения объекта недвижимости.Если право собственности на объект недвижимости не зарегистрировано, то специалисты Росреестра снимут объект с учета по акту осмотра, подготовленному органом местного самоуправления.После проведения учетных действий заявитель получит выписку из ЕГРН, в которой будет указана дата снятия объекта с учета. Государственная пошлина за снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права не взимается.