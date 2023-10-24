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Под контролем судебных приставов три медицинских учреждения Частинского района стали доступны для маломобильных граждан
Поликлиника, стационар и сельская врачебная амбулатория в с. Бабка, принадлежащие Частинской центральной районной больнице, были труднодоступны для людей с особенностями здоровья.
Пандусы и лестницы входных групп не были оборудованы поручнями, отсутствовали тактильно-котрастные предупреждающие указатели, а в районном стационаре пассажирский лифт был не адаптирован к перевозке инвалидов. Эти недочеты не только противоречили действующему законодательству Российской Федерации, но и нарушали конституционные права граждан.
В защиту интересов неопределенного круга лиц в суд обратился представитель надзорного органа. Истец потребовал обязать руководство медицинского учреждения привести все строения в соответствие с действующими нормативами. В качестве доказательств были представлены результаты проверки, в ходе которой было установлено, что в помещениях не обеспечены условия для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Суд постановил исправить все имеющиеся нарушения.
Исполнительный лист был предъявлен для исполнения в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства своевременно уведомили должностных лиц о возбуждении исполнительного производства и предупредили их о негативных последствиях неисполнения решения суда.
Не желая подвергаться административной и уголовной ответственности, представители организации-должника в установленный срок предоставили судебному приставу документальные подтверждения того, что требования исполнительного листа реализованы в полном объеме.
Пандусы и лестницы входных групп не были оборудованы поручнями, отсутствовали тактильно-котрастные предупреждающие указатели, а в районном стационаре пассажирский лифт был не адаптирован к перевозке инвалидов. Эти недочеты не только противоречили действующему законодательству Российской Федерации, но и нарушали конституционные права граждан.
В защиту интересов неопределенного круга лиц в суд обратился представитель надзорного органа. Истец потребовал обязать руководство медицинского учреждения привести все строения в соответствие с действующими нормативами. В качестве доказательств были представлены результаты проверки, в ходе которой было установлено, что в помещениях не обеспечены условия для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Суд постановил исправить все имеющиеся нарушения.
Исполнительный лист был предъявлен для исполнения в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства своевременно уведомили должностных лиц о возбуждении исполнительного производства и предупредили их о негативных последствиях неисполнения решения суда.
Не желая подвергаться административной и уголовной ответственности, представители организации-должника в установленный срок предоставили судебному приставу документальные подтверждения того, что требования исполнительного листа реализованы в полном объеме.
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