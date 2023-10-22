Валерий Сухих: Регион поддерживает молодежные инициативы

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Краевой Молодежный парламент в Кудымкаре провел первый из четырех выездных семинаров «Школа молодого политика» для местных активистов. Его участниками стали более 60 представителей молодежных парламентов и молодежных избирательных комиссий Прикамья.Участникам из Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского округов представили успешные проекты инициативного бюджетирования в регионе и социальные проекты победители грантовых конкурсов. Также они разработали собственные идеи в рамках деловой игры.Одна из команд предложила благоустроить смотровую площадку в Кудымкаре, разместив на ней арт-объект и стенды с исторической информацией о городе. Другая команда предложила организовать цикл патриотических мероприятий для школьников 7-8 классов Коми-Пермяцкий округа. По задумке молодых парламентариев, проект будет включать в себя не только обучение, но и межмуниципальный турнир, на котором будут определены лучшие команды территорий.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, в Пермском крае созданы все условия для участия молодежи в решении региональных и местных вопросов. «Мы видим, что молодые люди в Прикамье не равнодушны к вопросам того, как может развиваться их малая родина и край в целом. Регион поддерживает молодежные инициативы и создает самые разные инструменты для полноценного участия молодых людей в жизни территорий и решения местных вопросов», - отметил парламентарий.На семинаре также обсудили участие молодых людей в гуманитарных акциях для бойцов специальной военной операции. Член краевого Молодежного парламента Ринат Сагидуллин поделился опытом организации акций и волонтерской деятельности на освобожденных территориях.В качестве спикеров на «Школе молодого политика» выступили депутат Законодательного Собрания Пермского края Алексей Петров, председатель Думы Кудымкарского округа Михаил Петров, а также председатель Думы Кочевского округа Руслан Бузинов. Они отметили важность сотрудничества с молодыми людьми при решении местных задач, а также поблагодарили активистов за работу в территориях.По словам председателя Молодежного парламента Пермского края Арсения Коротовских, семинары «Школы молодого политика» помогают развитию муниципальных молодежных парламентов и молодежной политики в целом. «Проект был запущен в 2014 году и за это время для молодых парламентариев и активистов территорий было проведено десятки мастер-классов, интерактивных лекций и деловых игр. Каждый год мы включаем в программу семинаров наиболее актуальные для молодежи темы, в этом году одной из основных стало молодежное инициативное бюджетирование», – отметил Арсений Коротовских.В завершении образовательного дня перед участниками выступил председатель молодежной избирательной комиссии Пермского края Николай Кожемякин. Он рассказал участникам о цифровых сервисах ЦИК, которые будут использоваться на выборах Президента РФ в 2024 году.Отметим, что впереди команду Молодежного парламента Пермского края ждет еще три семинара. Они пройдут в Лысьве, Кунгуре и Частых, а их участниками смогут стать молодые парламентарии из всех муниципальных образований Прикамья.