Росреестр Прикамья разъясняет, как погасить запись об ипотеке по решению суда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель Соликамска с вопросом о порядке погашения записи об ипотеке по решению суда.Несколько лет назад он купил у юридического лица нежилое помещение. По условиям договора оплату стоимости производил частями после регистрации права собственности на объект. Поэтому в пользу продавца была зарегистрирована ипотека в силу закона.Условия договора купли-продажи он выполнил, полностью выплатил всю сумму, но продавец не погашал запись о регистрации ипотеки. Для решения вопроса соликамец обратился в суд. Суд встал на сторону гражданина и признал отсутствие залога на имущество. Решение вступило в законную силу.Начальник отдела правового обеспечения Управления Марина Суворова рассказала о дальнейших действиях гражданина.- Росреестр не может самостоятельно погасить в реестре недвижимости запись об оспоренном в суде праве, ограничении права. Регистрация на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется только по заявлению гражданина. К заявлению должен быть приложен судебный акт с отметкой о вступлении в законную силу. Подать документы можно в любом офисе МФЦ.Подробнее см. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».