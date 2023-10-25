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Росреестр Прикамья разъясняет, как погасить запись об ипотеке по решению суда
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель Соликамска с вопросом о порядке погашения записи об ипотеке по решению суда.
Несколько лет назад он купил у юридического лица нежилое помещение. По условиям договора оплату стоимости производил частями после регистрации права собственности на объект. Поэтому в пользу продавца была зарегистрирована ипотека в силу закона.
Условия договора купли-продажи он выполнил, полностью выплатил всю сумму, но продавец не погашал запись о регистрации ипотеки. Для решения вопроса соликамец обратился в суд. Суд встал на сторону гражданина и признал отсутствие залога на имущество. Решение вступило в законную силу.
Начальник отдела правового обеспечения Управления Марина Суворова рассказала о дальнейших действиях гражданина.
- Росреестр не может самостоятельно погасить в реестре недвижимости запись об оспоренном в суде праве, ограничении права. Регистрация на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется только по заявлению гражданина. К заявлению должен быть приложен судебный акт с отметкой о вступлении в законную силу. Подать документы можно в любом офисе МФЦ.
Подробнее см. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Несколько лет назад он купил у юридического лица нежилое помещение. По условиям договора оплату стоимости производил частями после регистрации права собственности на объект. Поэтому в пользу продавца была зарегистрирована ипотека в силу закона.
Условия договора купли-продажи он выполнил, полностью выплатил всю сумму, но продавец не погашал запись о регистрации ипотеки. Для решения вопроса соликамец обратился в суд. Суд встал на сторону гражданина и признал отсутствие залога на имущество. Решение вступило в законную силу.
Начальник отдела правового обеспечения Управления Марина Суворова рассказала о дальнейших действиях гражданина.
- Росреестр не может самостоятельно погасить в реестре недвижимости запись об оспоренном в суде праве, ограничении права. Регистрация на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется только по заявлению гражданина. К заявлению должен быть приложен судебный акт с отметкой о вступлении в законную силу. Подать документы можно в любом офисе МФЦ.
Подробнее см. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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