Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья разъясняет, как погасить запись об ипотеке по решению суда

14.49 Понедельник, 30 октября 2023
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель Соликамска с вопросом о порядке погашения записи об ипотеке по решению суда.

Несколько лет назад он купил у юридического лица нежилое помещение. По условиям договора оплату стоимости производил частями после регистрации права собственности на объект. Поэтому в пользу продавца была зарегистрирована ипотека в силу закона.

Условия договора купли-продажи он выполнил, полностью выплатил всю сумму, но продавец не погашал запись о регистрации ипотеки. Для решения вопроса соликамец обратился в суд. Суд встал на сторону гражданина и признал отсутствие залога на имущество. Решение вступило в законную силу.

Начальник отдела правового обеспечения Управления Марина Суворова рассказала о дальнейших действиях гражданина.

- Росреестр не может самостоятельно погасить в реестре недвижимости запись об оспоренном в суде праве, ограничении права. Регистрация на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется только по заявлению гражданина. К заявлению должен быть приложен судебный акт с отметкой о вступлении в законную силу. Подать документы можно в любом офисе МФЦ.

Подробнее см. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Большебрусянская школа заплатит побитой ученице 100 тысяч рублей
25 октября 2023
Жителя Невьянска отправили на принудительное лечение после убийства жены
23 октября 2023
Задавившую во сне пятимесячную дочку екатеринбурженку приговорили к исправительным работам
23 октября 2023
Суд взыскал с «Водоканала» полмиллиона в пользу сорвавшегося с высоты рабочего
27 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:51 Какие параметры повысят прочность пластиковых 3D-изделий, выяснили ученые Пермского политеха
14:49 Росреестр Прикамья разъясняет, как погасить запись об ипотеке по решению суда
10:42 Благодаря судебным приставам подъезду одного из пермских домов вернули первозданный вид
17:59 Денис Шитов отозвал подпись под закинициативой оппозиции
14:35 Ученые ПНИПУ исследовали добавку, которая делает композитную керамику устойчивее к окислению
14:33 Росреестр Прикамья разъясняет, почему в выписке из ЕГРН сохраняется связь земли с домом, которого нет
11:17 После применения мер принудительного исполнения администрация г. Губахи привела в порядок кладбища
15:19 В Прикамье льготы на оплату ЖКУ продлят до 2026 года
15:19 В Пермском крае нельзя будет продавать сигареты и вейпы в киосках
15:18 В Прикамье участников СВО освободили от уплаты транспортного налога
13:42 Валерий Сухих: Стране важно воспитать поколение современных исследователей
12:21 Валерий Сухих: Важно создавать в регионе выгодные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций
12:11 Валерий Сухих: Это важный шаг для молодежной политики региона
10:45 Валерий Сухих: Региональный бюджет отвечает интересам прикамцев
10:12 Многотысячный штраф побудил пермских чиновников провести повторную экспертизу жилого дома
14:16 Фильмы «Флаэртианы» покажут в Третьяковской галерее
14:13 Ученые Пермского политеха повысили эффективность нефтедобычи
14:41 В Прикамье дисквалифицированы два арбитражных управляющих
14:39 В Передовой инженерной школе ПНИПУ изобрели устройство для электроэрозионной обработки материалов, оснащенное роботом
10:26 Судебные приставы взыскали в пользу жительницы Пермского края ущерб, причиненный пожаром
15:18 Маткапитал и микродоли: Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить договор
Все новости
14:46 В Госдуме хотят защитить права пользователей «оккультно-магических услуг»
14:17 Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти
14:03 СМИ: на окраине Газы замечены израильские танки
13:36 Житель Хабаровска напал с кувалдой на здание прокуратуры
13:01 В ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли более 3250 детей
12:20 ФАС: три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета
11:33 МЧС: на АЗС возле аэропорта Шереметьево в Подмосковье произошел пожар
11:21 АКОРТ: производители шоколада уведомили о повышении цен
10:57 В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
10:29 МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
17:31 В Минздраве Дагестана провели обыск по делу о крупном хищении в период пандемии
16:52 В ГД предложили законодательно закрепить статус эмбриона
16:49 В Челябинске шины можно купить с доставкой
15:51 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых
15:46 Исследование: в России в 1,5 раза вырос спрос на дворников
14:29 В Египте в курортном городе Таба упал беспилотник, пострадали шесть человек
13:53 Власти запретили Хэллоуин в школах Якутии
13:06 С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 27 журналистов
12:31 В Приморье в школьном туалете установили камеры видеонаблюдения
11:44 Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли
11:08 Прокуратура: на российском судне в Японском море произошел взрыв, есть погибший
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK