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Благодаря судебным приставам подъезду одного из пермских домов вернули первозданный вид

10.42 Понедельник, 30 октября 2023
В ходе перепланировки квартиры пермяк посчитал, что имеет право на дополнительную площадь. Во время ремонта он возвел в подъезде стену и лишил других жильцов возможности пользоваться 5 кв. м. общедомовой собственности, кроме того гражданин самовольно демонтировал часть металлических ограждений на лестничной площадке. Это вызвало недовольство его соседей, и они обратились в суд, чтобы отстоять свои права.

В ходе гражданского процесса ответчик настаивал на том факте, что перепланировка внутренних помещений была согласована с районной администрацией, а реконструкция части домового пространства была осуществлена с согласия остальных жильцов. При проверке письменных доказательств было установлено, что протокол собрания собственников жилья не соответствовал требованиям, предъявляемым к подобным документам. В частности, не были отдельно зафиксированы решения каждого собственника по вопросам повестки дня, что ставило под сомнение участие в голосовании всех заинтересованных лиц. Суд пришел к выводу, что решение о передаче общедомового имущества в пользование истца является нелегитимным и постановил истребовать у него часть лестничной площадки, а также демонтировать спорную стену, восстановить инженерные коммуникации и часть металлических ограждений.

Исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы предупредили пермяка об административной ответственности за неисполнение законных требований исполнительного документа. Но вскоре сотрудникам ведомства вновь пришлось разъяснять нюансы исполнительного законодательства, но уже другому гражданину. Должник продал свою квартиру, и новому собственнику в довесок к квадратным метрам достались и обязанности по устранению нарушений, допущенных предыдущим владельцем. Несмотря на то, что покупатель пытался оспорить в суде переход данных требований, слуги Фемиды лишь закрепили за ним ответственность за ремонт в подъезде.

Для того, чтобы убедить новоявленного должника в серьезности его положения, работники органа принудительного исполнения ограничили последнего в праве выезда за границы Российской Федерации, а также взыскали с прикамца исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей. Данные меры принудительного исполнения убедили собственника исправить все нарушения оставленные ему предыдущем владельцем жилплощади.Факт ремонта был зафиксирован судебным приставом и исполнительное производство было окончено.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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