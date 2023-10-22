Денис Шитов отозвал подпись под закинициативой оппозиции

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ранее руководители фракций в краевом парламенте «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» внесли законопроект, который предполагает возможность избирать муниципального главу на всеобщем голосовании путем изменения местного устава.Руководитель фракции «Новые люди» Денис Шитов отозвал свою подпись под данным законопроектом. По его словам, сегодня не подходящее время для подобных инициатив. «Накануне масштабной президентской кампании партии должны работать на консолидацию российского общества. В период специальной военной операции, когда страна противостоит внешним вызовам, необходимо создавать надежную опору внутригосударственному курсу. Нет ничего плохого в муниципальных выборах глав, но сейчас не подходящее время для предлагаемых изменений. Мы планируем вернуться к этому вопросу позже», - отметил парламентарий.С 2015 во всех территориях региона применяется единый подход. Глав муниципалитетов избирает представительный орган из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Предварительно кандидаты готовят свою программу для оценки парламентариев.Отметим, что проект закона был направлен на оценку в территории региона. На сегодняшний день от них не поступило ни одного положительного отзыва, 25 территорий, приславших ответ, не согласовали редакцию предложенной закинициативы.В регионах Приволжского и Уральского федерального округов муниципальные выборы глав применяют лишь в республиках Марий Эл и Чувашия, а также в части территорий Оренбургской области. В остальных субъектах руководителей муниципалитетов, как и в Пермском крае, путем голосования определяют народные избранники.Сегодня в Прикамье возможность непосредственного участия жителей в управлении своего муниципалитета реализуется через местные референдумы, сход и собрание граждан, реализацию инициативных проектов, территориальное общественное самоуправление, старост сельских поселений, публичные слушания и др. Все эти формы участия предусмотрены федеральным законодательством и местными уставами. Так, жители прикамских территорий активно участвуют в разработке и реализации проектов инициативного бюджетирования.Отметим, что в соответствии с региональным законом 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» в случае отзыва подписи одного из соавторов законопроекта документ возвращается субъекту законодательной инициативы.