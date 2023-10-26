Росреестр Прикамья разъясняет, почему в выписке из ЕГРН сохраняется связь земли с домом, которого нет

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермяк обратился в Управление Росреестра по Пермскому краю с вопросом, почему в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок отображается связь с домом, которого уже нет. Это ошибка? Можно ли ее исправить?Привязка здания, прекратившего существование (со статусом «архивный»), к земельному участку не является ошибкой. Связь объектов недвижимости устанавливается при осуществлении учетно-регистрационных действий на основании технической документации, предоставленной в Росреестр, и говорит о том, что в границах земельного участка расположен или располагался объект капитального строительства.«Архивный» статус присваивается объекту недвижимости, когда его снимают с кадастрового учета, – объясняет начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления Екатерина Крохалева. - Об этом делается отметка в реестре недвижимости, но сведения о таких объектах и их привязка к земельным участкам не исключаются из ЕГРН. Законом это не предусмотрено. Информация об объектах доступна для работы с ней, например, для выдачи сведений, содержащихся в таких записях реестра».Подробнее см. Приказ Росреестра «Об утверждении Порядка ведения ЕГРН» (от 01.06.2021 № П/0241).