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Росреестр Прикамья разъясняет, почему в выписке из ЕГРН сохраняется связь земли с домом, которого нет

14.33 Пятница, 27 октября 2023
Пермяк обратился в Управление Росреестра по Пермскому краю с вопросом, почему в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок отображается связь с домом, которого уже нет. Это ошибка? Можно ли ее исправить?

Привязка здания, прекратившего существование (со статусом «архивный»), к земельному участку не является ошибкой. Связь объектов недвижимости устанавливается при осуществлении учетно-регистрационных действий на основании технической документации, предоставленной в Росреестр, и говорит о том, что в границах земельного участка расположен или располагался объект капитального строительства.

«Архивный» статус присваивается объекту недвижимости, когда его снимают с кадастрового учета, – объясняет начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления Екатерина Крохалева. - Об этом делается отметка в реестре недвижимости, но сведения о таких объектах и их привязка к земельным участкам не исключаются из ЕГРН. Законом это не предусмотрено. Информация об объектах доступна для работы с ней, например, для выдачи сведений, содержащихся в таких записях реестра».

Подробнее см. Приказ Росреестра «Об утверждении Порядка ведения ЕГРН» (от 01.06.2021 № П/0241).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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