После применения мер принудительного исполнения администрация г. Губахи привела в порядок кладбища

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Места для захоронения на территории Губахинского городского округа длительное время находились в плачевном состоянии. Уборкой на кладбищах занимались в основном родственники погребенных там людей.В ходе проверки было установлено, что на погостах отсутствуют контейнерные площадки для сбора твердых отходов, в связи с чем на землях специального назначения скопился бытовой и технический мусор. Проверяющие также обратили внимание на состояние зеленых насаждений. Деревья, многие из которых находились в аварийном состоянии, угрожали жизни и здоровью посетителей мест упокоения.Сотрудник надзорного органа обратился в суд с иском о приведении территорий кладбищ в надлежащее состояние. Ответственность за благоустройство социально значимых объектов истец просил возложить на администрацию Губахинского городского округа, как на организацию, уполномоченную следить за состоянием мест захоронения. Слуги Фемиды данное заявление поддержали и обязали орган местного самоуправления принять меры к исправлению имеющихся недостатков.Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на предупреждения об административной и уголовной ответственности за игнорирование требований исполнительного документа, должностные лица не торопились навести порядок на вверенных территориях.Затягивание сроков исполнения решения суда закончилось применением штрафных санкций. На администрацию было наложено денежное взыскание в размере 50 тысяч рублей. Примененная мера принудительного исполнения возымела действие, вскоре в подразделение ведомства поступила документация, проверка которой показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.