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После применения мер принудительного исполнения администрация г. Губахи привела в порядок кладбища
Места для захоронения на территории Губахинского городского округа длительное время находились в плачевном состоянии. Уборкой на кладбищах занимались в основном родственники погребенных там людей.
В ходе проверки было установлено, что на погостах отсутствуют контейнерные площадки для сбора твердых отходов, в связи с чем на землях специального назначения скопился бытовой и технический мусор. Проверяющие также обратили внимание на состояние зеленых насаждений. Деревья, многие из которых находились в аварийном состоянии, угрожали жизни и здоровью посетителей мест упокоения.
Сотрудник надзорного органа обратился в суд с иском о приведении территорий кладбищ в надлежащее состояние. Ответственность за благоустройство социально значимых объектов истец просил возложить на администрацию Губахинского городского округа, как на организацию, уполномоченную следить за состоянием мест захоронения. Слуги Фемиды данное заявление поддержали и обязали орган местного самоуправления принять меры к исправлению имеющихся недостатков.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на предупреждения об административной и уголовной ответственности за игнорирование требований исполнительного документа, должностные лица не торопились навести порядок на вверенных территориях.
Затягивание сроков исполнения решения суда закончилось применением штрафных санкций. На администрацию было наложено денежное взыскание в размере 50 тысяч рублей. Примененная мера принудительного исполнения возымела действие, вскоре в подразделение ведомства поступила документация, проверка которой показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В ходе проверки было установлено, что на погостах отсутствуют контейнерные площадки для сбора твердых отходов, в связи с чем на землях специального назначения скопился бытовой и технический мусор. Проверяющие также обратили внимание на состояние зеленых насаждений. Деревья, многие из которых находились в аварийном состоянии, угрожали жизни и здоровью посетителей мест упокоения.
Сотрудник надзорного органа обратился в суд с иском о приведении территорий кладбищ в надлежащее состояние. Ответственность за благоустройство социально значимых объектов истец просил возложить на администрацию Губахинского городского округа, как на организацию, уполномоченную следить за состоянием мест захоронения. Слуги Фемиды данное заявление поддержали и обязали орган местного самоуправления принять меры к исправлению имеющихся недостатков.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на предупреждения об административной и уголовной ответственности за игнорирование требований исполнительного документа, должностные лица не торопились навести порядок на вверенных территориях.
Затягивание сроков исполнения решения суда закончилось применением штрафных санкций. На администрацию было наложено денежное взыскание в размере 50 тысяч рублей. Примененная мера принудительного исполнения возымела действие, вскоре в подразделение ведомства поступила документация, проверка которой показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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