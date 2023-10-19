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В Прикамье льготы на оплату ЖКУ продлят до 2026 года

15.19 Четверг, 26 октября 2023
Соответствующий проект закона принят в первом чтении. Он внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Проектом закона предлагается продлить действие некоторых льгот до 31 декабря 2026 года. Это касается денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям сельской местности. Льготой могут воспользоваться работники ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения, здравоохранения, а также пенсионеры, проработавшие не менее 10 лет в соответствующих организациях. Мера поддержки предоставляется гражданам, ежемесячный доход которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума.

Также предлагается продлить действие стандарта допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи в пониженном размере 18% вместо 22%. Такой льготой сегодня могут воспользоваться:
– одинокие родители с несовершеннолетними детьми (один и более);
– неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости;
– семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости;
– неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы в угольных шахтах десять и более лет, проживающие на территориях Гремячинского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского округов;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев;
– лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, может быть продлено действие стандарта нормативной площади жилого помещения для расчета субсидии на оплату ЖКУ для одиноко проживающего пенсионера по старости, не имеющего права на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, а также для семьи, состоящей из двух таких пенсионеров. Для этих категорий граждан он установлен в льготном размере 43 кв. м и 52 кв. м соответственно.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что решение принято из-за высокой востребованности данных льгот. «На сегодняшний день меры поддержки действуют до конца текущего года. Благодаря внесению изменений краевые власти сохраняют все ранее взятые на себя социальные обязательства. Оплата услуг ЖКУ остается чувствительным вопросом для некоторых категорий наших граждан, регион не вправе лишать их этой поддержки», – отметил Валерий Сухих.

По информации министерства социального развития Пермского края, порядка 13 тысяч жителей получают указанные меры поддержки.

Также проектом закона вносятся изменения в перечень категорий граждан, имеющих право на получение ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы. В случае принятия законопроекта во втором чтении, дополнительную социальную поддержку смогут получать жители Пермского края, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Размер выплаты устанавливается правительством Пермского края. На сегодня он составляет пять тысяч рублей. В настоящее время такая выплата уже назначается пермякам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и работавшим на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания в ноябре.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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