В Пермском крае нельзя будет продавать сигареты и вейпы в киосках

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В первом чтении депутаты краевого парламента поддержали законопроект о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах.Согласно проекту закона, регион вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. Так, предлагается запретить розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах.В случае нарушения запрета предусмотрен административный штраф: для граждан – в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рубелей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.Как ранее отмечал глава региона Дмитрий Махонин, этот законопроект важен с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. «В киосках и ларьках продажа табака зачастую происходит бесконтрольно. Проверки правоохранительных органов показали, что нарушения по продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – есть. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по ограничению доступа к табачной продукции. От этого, прежде всего, зависит здоровье подрастающего поколения», – акцентировал губернатор.Отметим, что в случае принятия проекта закона, новая мера не будет распространяться на населенные пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (магазины и павильоны).По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в регионе активно предпринимаются необходимые меры по охране здоровья, особенно подрастающего поколения. «Разнообразие рынка табачных и никотиносодержащих изделий губительно для детей. Регион вынужден предпринимать решительные меры и ограничивать доступ молодого поколения к опасной продукции. При этом нельзя игнорировать интересы предпринимательского сообщества, но в вопросе детского здоровья всем надо быть на одной позиции», – подчеркнул спикер Валерий Сухих.