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В Пермском крае нельзя будет продавать сигареты и вейпы в киосках
В первом чтении депутаты краевого парламента поддержали законопроект о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах.
Согласно проекту закона, регион вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. Так, предлагается запретить розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах.
В случае нарушения запрета предусмотрен административный штраф: для граждан – в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рубелей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Как ранее отмечал глава региона Дмитрий Махонин, этот законопроект важен с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. «В киосках и ларьках продажа табака зачастую происходит бесконтрольно. Проверки правоохранительных органов показали, что нарушения по продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – есть. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по ограничению доступа к табачной продукции. От этого, прежде всего, зависит здоровье подрастающего поколения», – акцентировал губернатор.
Отметим, что в случае принятия проекта закона, новая мера не будет распространяться на населенные пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (магазины и павильоны).
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в регионе активно предпринимаются необходимые меры по охране здоровья, особенно подрастающего поколения. «Разнообразие рынка табачных и никотиносодержащих изделий губительно для детей. Регион вынужден предпринимать решительные меры и ограничивать доступ молодого поколения к опасной продукции. При этом нельзя игнорировать интересы предпринимательского сообщества, но в вопросе детского здоровья всем надо быть на одной позиции», – подчеркнул спикер Валерий Сухих.
Согласно проекту закона, регион вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. Так, предлагается запретить розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах.
В случае нарушения запрета предусмотрен административный штраф: для граждан – в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рубелей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Как ранее отмечал глава региона Дмитрий Махонин, этот законопроект важен с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. «В киосках и ларьках продажа табака зачастую происходит бесконтрольно. Проверки правоохранительных органов показали, что нарушения по продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – есть. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по ограничению доступа к табачной продукции. От этого, прежде всего, зависит здоровье подрастающего поколения», – акцентировал губернатор.
Отметим, что в случае принятия проекта закона, новая мера не будет распространяться на населенные пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (магазины и павильоны).
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в регионе активно предпринимаются необходимые меры по охране здоровья, особенно подрастающего поколения. «Разнообразие рынка табачных и никотиносодержащих изделий губительно для детей. Регион вынужден предпринимать решительные меры и ограничивать доступ молодого поколения к опасной продукции. При этом нельзя игнорировать интересы предпринимательского сообщества, но в вопросе детского здоровья всем надо быть на одной позиции», – подчеркнул спикер Валерий Сухих.
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