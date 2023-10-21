В Прикамье участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Соответствующее решение приняли депутаты краевого парламента в двух чтениях. Инициативу предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Воспользоваться льготой смогут жители Пермского края, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции. В их числе – призванные на военную службу по мобилизации, проходящие военную службу по контракту, а также добровольцы.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе расширяется перечень мер поддержки участников специальной военной операции, их родных и близких. Льготы формируются с учетом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Глава региона подчеркивал, что все это позволяет оказывать комплексную и актуальную помощь.Льгота будет действовать с 2022 по 2024 гг. Воспользоваться мерой поддержки возможно уже в 2023 году при уплате транспортного налога за 2022 год. Для этого военнослужащим необходимо будет подать заявление в налоговый орган.Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что поддержка участников СВО – одна из приоритетных задач для региона. «Сегодня тысячи наших земляков ценой своего здоровья и ежедневного риска для жизни защищают нашу страну. Пермский край продолжает принимать необходимые меры на региональном уровне для того, чтобы обеспечить достойные социально-экономические гарантии для своих бойцов», – отметил председатель.Получить льготу участники СВО смогут в отношении одного транспортного средства из категорий: легковые автомобили (до 150 л.с. включительно), грузовые автомобили (до 150 л.с. включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 л.с. включительно), самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.