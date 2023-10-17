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Маткапитал и микродоли: Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить договор

15.18 Понедельник, 23 октября 2023
Семья из четырех человек намерена приобрести в общую долевую собственность комнату площадью 20 кв. м в коммунальной квартире с использованием средств материнского (семейного) капитала.

В результате такого приобретения образуются микродоли, т.е. площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого сособственника. Говорят, что сейчас запрещены любые действия с недвижимостью, в результате которых возникают доли менее 6 кв. м общей площади жилого помещения.

Возможно ли заключение такого договора купли-продажи? Если да, то как оформить договор – сначала приобрести комнату только на получателя сертификата, а затем выделить доли всем членам семьи?

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.

Запрет на образование микродолей при заключении сделок не применяется при оформлении жилого помещения в общую долевую собственность получателя материнского капитала, его супруга и детей независимо от того, когда доли в праве общей собственности возникают: непосредственно при приобретении жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала или в результате последующего выдела долей членам своей семьи.

При этом договор купли-продажи и иные представленные документы должны подтверждать, что оплата осуществляется с использованием средств материнского (семейного) капитала.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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