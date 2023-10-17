Маткапитал и микродоли: Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить договор

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Семья из четырех человек намерена приобрести в общую долевую собственность комнату площадью 20 кв. м в коммунальной квартире с использованием средств материнского (семейного) капитала.В результате такого приобретения образуются микродоли, т.е. площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого сособственника. Говорят, что сейчас запрещены любые действия с недвижимостью, в результате которых возникают доли менее 6 кв. м общей площади жилого помещения.Возможно ли заключение такого договора купли-продажи? Если да, то как оформить договор – сначала приобрести комнату только на получателя сертификата, а затем выделить доли всем членам семьи?Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.Запрет на образование микродолей при заключении сделок не применяется при оформлении жилого помещения в общую долевую собственность получателя материнского капитала, его супруга и детей независимо от того, когда доли в праве общей собственности возникают: непосредственно при приобретении жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала или в результате последующего выдела долей членам своей семьи.При этом договор купли-продажи и иные представленные документы должны подтверждать, что оплата осуществляется с использованием средств материнского (семейного) капитала.