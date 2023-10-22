Под угрозой лишения свободы любитель пьяной езды выплатил уголовный штраф

Марина Тушина © Вечерние ведомости

С 36-летнего жителя Кудымкарского района, неоднократно садившегося за руль в состоянии опьянения, взыскано 205 тысяч рублей. Уголовный штраф был погашен только после того, как судебный пристав направил в суд представление о замене наказания.Впервые за рулем автомобиля в нетрезвом виде мужчина был задержан в 2020 году. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, лишили права управления транспортным средством на 1 год 8 месяцев и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание гражданин отбыл полностью и даже успел вновь получить водительское удостоверение, но его законопослушности хватило на несколько месяцев. В апреле текущего года после очередного распития алкогольных напитков прикамец вновь сел за руль автомобиля CHEVROLET LANOS. Неадекватное маневрирование иномарки в шестом часу утра привлекло внимание сотрудников ГИБДД. Уже по внешним признакам полицейским стало понятно, что водитель пьян: помимо запаха алкоголя, его выдавали неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменения кожных покровов и не соответствующее обстановке поведение. Тем не менее, с помощью алкотестера было проведено медицинское освидетельствование, показавшее значительное превышение предельно допустимой концентрации этилового спирта в выдыхаемом гражданином воздухе.Действия нарушителя были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Суд приговорил его к уплате уголовного штрафа в размере 205 тысяч рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом, вплоть до лишения свободы. Предупреждению осужденный не внял, мер к погашению денежного взыскания не принял, в связи с чем в суд было направлено соответствующее представление. Когда мужчине пришло судебное извещение, он поторопился избавиться от долговых обязательств. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.