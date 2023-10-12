Пермский край и Федерация кикбоксинга России подписали соглашение о сотрудничестве

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Церемония состоялась в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.«Пермский край известен именами чемпионов в кикбоксинге. Уверен, что наша совместная работа позволит привлечь еще больше внимания к этому виду спорта, как со стороны спортсменов, в том числе из других стран, так и со стороны зрителей. Сборная команда Российской Федерации по кикбоксингу остается одной из сильнейших в мире. Федерация кикбоксинга России намерена вести деятельность по сохранению этих лидирующих позиций», – прокомментировал Владимир Филатов, генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России.Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития и популяризации кикбоксинга в Пермском крае, в том числе оказание поддержки некоммерческим и образовательным организациям для повышения профессиональной квалификации специалистов, развитие материально-технической базы для занятий кикбоксингом в Пермском крае.На территории Пермского края в Чайковском при поддержке компании «Уралкалий» регулярно проходят учебно-тренировочные сборы для национальной сборной России в дисциплине лоу-кик. В перспективе базой для тренировок станет также и Соликамск. На территории Пермского края планируется проведение чемпионатов и первенств Приволжского федерального округа.Кроме того, у Пермского края есть большой потенциал для проведения соревнований и организации мероприятий в рамках студенческой лиги. Это одно из перспективных и значимых направлений для Федерации кикбоксинга России на данный момент.«Мы плодотворно сотрудничаем с региональной федерацией кикбоксинга. В частности, в конце ноября в Перми пройдет чемпионат России. Спорт сегодня открывает много перспектив: это социальный лифт для молодежи, одно из популярных направлений для индустрии развлечений и гостеприимства», - рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.