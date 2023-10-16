Валерий Сухих: «Парламентские уроки – не просто образовательная традиция, а рабочая площадка»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Краевой парламент начал реализацию просветительского проекта «Парламентский урок». Первые занятия прошли уже в 11 территориях региона. Более 500 школьников узнали о работе законодательного органа и деятельности молодежных парламентов.Ежегодно занятия со школьниками и студентами проводят депутаты Законодательного собрания, представительных органов муниципальных образований и члены молодежных парламентов. В этом году тема Парламентских уроков посвящена лидерству, эффективной командной работе, также на занятиях обсуждают работу органов власти и молодежных парламентов.Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, благодаря таким встречам школьники подробнее узнают о том, как работают органы государственной власти и как они, будучи юными жителями Прикамья, могут влиять на развитие своей территории и всего региона. «Парламентские уроки – не просто ежегодная образовательная традиция, но и рабочая площадка, где участники могут получить конкретные знания о том, как быть гражданином своей страны, участвовать в жизни свой малой родины и реализовать свои идеи. Для нас же это возможность поближе пообщаться со школьниками, в чьих руках будущее нашего региона», – подчеркнул Валерий Сухих.Депутат краевого парламента Илья Шулькин провел урок для школьников из Лысьвы. Участникам он рассказал о том, как устроены и чем занимаются различные государственные институты. «С ребятами удалось побеседовать не только о ветвях власти и их полномочиях, но и о более важной, на мой взгляд, теме для школьников – это стремительно меняющийся современный мир и те возможности, которые он дает», – поделился Илья Шулькин.Депутаты Александр Козюков и Алексей Инюткин провели Парламентский урок для учеников Куединской школы. Они выступили экспертами при оценке проектов, которые придумали участники. Уже сегодня депутаты проведут занятие для учеников Уинской школы.Парламентские уроки проводят также и депутаты представительных органов муниципальных образований. Так, председатель Думы Губахинского муниципального округа Константин Поролло провел занятие совместно с депутатом Думы, членом Молодежного парламента Пермского края Александром Кузьминым. Для учеников школы №15 п. Углеуральский и школы №14 г. Губахи они рассказали о структуре властей муниципального, регионального и федерального уровней, о работе депутатов и партий. Школьники смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся не только политики, но и жизни округа. Завершился Парламентский урок интеллектуальной игрой «Дебаты».Активное участие в организации Парламентских уроков принимают члены краевого и муниципальных молодежных парламентов. Так, за прошедшую неделю занятия провели члены Молодежного парламента Пермского края Анастасия Кудымова, Виктория Овчинникова, Анастасия Михальчук, а также молодежные парламенты Березовского, Соликамского и Красновишерского округов.Также Парламентские уроки уже прошли в школах Перми, поселка Орел Березниковского округа, Чайковского, Чернушинского и Кунгурского округов. В образовательных учреждениях Парламентские уроки будут проходить до конца этого года. Планируется, что проект будет реализован во всех территориях Пермского края.