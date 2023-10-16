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Валерий Сухих: «Парламентские уроки – не просто образовательная традиция, а рабочая площадка»

14.31 Пятница, 20 октября 2023
Краевой парламент начал реализацию просветительского проекта «Парламентский урок». Первые занятия прошли уже в 11 территориях региона. Более 500 школьников узнали о работе законодательного органа и деятельности молодежных парламентов.

Ежегодно занятия со школьниками и студентами проводят депутаты Законодательного собрания, представительных органов муниципальных образований и члены молодежных парламентов. В этом году тема Парламентских уроков посвящена лидерству, эффективной командной работе, также на занятиях обсуждают работу органов власти и молодежных парламентов.

Как отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, благодаря таким встречам школьники подробнее узнают о том, как работают органы государственной власти и как они, будучи юными жителями Прикамья, могут влиять на развитие своей территории и всего региона. «Парламентские уроки – не просто ежегодная образовательная традиция, но и рабочая площадка, где участники могут получить конкретные знания о том, как быть гражданином своей страны, участвовать в жизни свой малой родины и реализовать свои идеи. Для нас же это возможность поближе пообщаться со школьниками, в чьих руках будущее нашего региона», – подчеркнул Валерий Сухих.

Депутат краевого парламента Илья Шулькин провел урок для школьников из Лысьвы. Участникам он рассказал о том, как устроены и чем занимаются различные государственные институты. «С ребятами удалось побеседовать не только о ветвях власти и их полномочиях, но и о более важной, на мой взгляд, теме для школьников – это стремительно меняющийся современный мир и те возможности, которые он дает», – поделился Илья Шулькин.

Депутаты Александр Козюков и Алексей Инюткин провели Парламентский урок для учеников Куединской школы. Они выступили экспертами при оценке проектов, которые придумали участники. Уже сегодня депутаты проведут занятие для учеников Уинской школы.

Парламентские уроки проводят также и депутаты представительных органов муниципальных образований. Так, председатель Думы Губахинского муниципального округа Константин Поролло провел занятие совместно с депутатом Думы, членом Молодежного парламента Пермского края Александром Кузьминым. Для учеников школы №15 п. Углеуральский и школы №14 г. Губахи они рассказали о структуре властей муниципального, регионального и федерального уровней, о работе депутатов и партий. Школьники смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся не только политики, но и жизни округа. Завершился Парламентский урок интеллектуальной игрой «Дебаты».

Активное участие в организации Парламентских уроков принимают члены краевого и муниципальных молодежных парламентов. Так, за прошедшую неделю занятия провели члены Молодежного парламента Пермского края Анастасия Кудымова, Виктория Овчинникова, Анастасия Михальчук, а также молодежные парламенты Березовского, Соликамского и Красновишерского округов.

Также Парламентские уроки уже прошли в школах Перми, поселка Орел Березниковского округа, Чайковского, Чернушинского и Кунгурского округов. В образовательных учреждениях Парламентские уроки будут проходить до конца этого года. Планируется, что проект будет реализован во всех территориях Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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