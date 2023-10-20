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Судебные приставы помогли бывшим супругам договориться о порядке общения с детьми

09.55 Пятница, 20 октября 2023
После развода супруги из г. Кунгура не смогли мирным путем решить, как будет проходить их дальнейшее общение с детьми 3-х и 4-х лет. Взрослым пришлось ждать вердикта слуг Фемиды, чтобы определить положенные для встреч дни и часы, которые бы устроили обе стороны конфликта.

Мать несовершеннолетних возмущал тот факт, что супруг тревожит ее звонками в рабочее время и после 21:00, когда сын и дочь спят. Мужчина же посчитал, что гражданка специально не берет трубку, чтобы ущемить его родительские права.

Судебное решение, поступившее на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишерсткому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю четко регламентировало права и обязанности родителей по отношению друг к другу и к детям. Особое внимание было уделено расписанию встреч отца с малышами, а также указывалось время, когда он может звонить бывшей супруге, чтобы не мешать ей работать и отдыхать.

Сотрудниками ведомства было возбуждено два исполнительных производства в отношении и отца, и матери. Работники органа принудительного исполнения встретились с прикамцами и объяснили им, какие негативные последствия их ожидают, если они будут нарушать пункты решения суда, которые обязывают не препятствовать другому родителю свободно реализовывать свои права и обязанности.

Вскоре оба исполнительных производства были окончены фактическим исполнением, так как оба взрослых стали беспрекословно исполнять решения суда в интересах общих детей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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