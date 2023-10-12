Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли оформить право собственности на земельный участок под гаражом, если нет технического паспорта на гараж

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Для регистрации права собственности на земельный участок под гаражом не обязательно наличие технического паспорта на гараж, - отвечает начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Пермскому краю Мария Созонтова. – Нужны документы, подтверждающие предоставление или иное выделение земельного участка либо возникновение права на использование такого земельного участка по иным основаниям».Кроме того, оформить право на земельный участок можно на основании следующих документов:- договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения;- договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража;- документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 годаДля жителей Пермского края региональным законом от 01.09.2021 № 698-ПК предусмотрен дополнительный перечень документов в случае отсутствия вышеуказанных документов. К таким документам относятся:- решение суда, указывающее на факт возведения гаража до 30.12.2004 года;- документ, выданный налоговым органом, подтверждающий оплату гражданином до 30.12.2004 года налога на гараж или земельный участок под ним за налоговый период, предшествующий указанной дате;- акт органа местного самоуправления, исполнительных комитетов о проектировании гаража, являющегося объектом капитального строительства или о присвоении адреса гаража, являющегося объектом капитального строительства, принятого до 30.12.2004 года;- членская книжка, подтверждающая включение гаража в гаражно-строительный кооператив с целью строительства гаража, регистрационное удостоверение.