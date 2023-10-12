Валерий Сухих: «Это действительно важные и долгожданные объекты»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Бардымском округе появятся две новые школы. Уже завершено строительство образовательного учреждения в селе Брюзли, на последнем этапе стройки – новое здание в селе Тюндюк.Вопрос строительства школ находится на постоянном контроле председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих. Ранее он провел совещание с участием представителей краевых министерств строительства и образования, а также местной администрации. Было принято решение доработать проекты и устранить замечания, что позволило администрации округа перейти к проведению дальнейших конкурсных процедур.«Это действительно важные и долгожданные объекты для всего округа. В ближайшее время ребята будут учиться в новых современных классах, в комфортных условиях. Принципиально важно, чтобы качество образовательных услуг и материально-техническое обеспечение сельских школ не отличалось от городских. Выражаю благодарность губернатору Дмитрию Махонину за содействие в решении вопроса по строительству новых школ», – отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.На сегодня в селе Брюзли строительство здания новой школы завершено. Ведется лицензирование на учебную деятельность. Здание рассчитано на 60 мест и полностью оборудовано по современным стандартам. В школе размещены столовая, спортзал, специализированные кабинеты с лаборантскими, мастерские для мальчиков, кабинет кулинарии. По информации администрации округа, открытие планируется в течение месяца.В селе Тюндюк в новом здании школы уже идут отделочные работы. Оно возводится с учебными кабинетами на 220 мест, спортивным залом, столовой и мастерскими.Сегодня дети из села Тюндюк вынуждены учиться в соседних селах, так как нынешние деревянные здания, построенные в 1960 году, снесены. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания школы.Строительство школ в Бардымском округе реализуется по государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика».