Росреестр Прикамья разъясняет, почему номер СНИЛС должен быть внесен в ЕГРН

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управление Росреестра по Пермскому краю обратилась пермячка с просьбой разобраться в ситуации. Она подала заявку в Пенсионный фонд России (ПФР) на предоставление универсального пособия. В предоставлении пособия ей отказали, поскольку за заявительницей согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) числятся три квартиры.Сотрудники краевого Росреестра выяснили, что две из трех квартир принадлежат человеку, проживающему в другом регионе, полной тезке пермячки.Почему в ПФР оказалась некорректная информация? Потому что в ЕГРН отсутствовали сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявительницы. Только этот номер поможет идентифицировать собственника недвижимости.Ситуация была урегулирована: данные СНИЛС пермячки и ее тезки из Оренбурга внесены в реестр недвижимости.Начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления Екатерина Крохалева отмечает: «Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, собственнику недвижимости нужно проверить наличие в ЕГРН сведений о СНИЛС. Если объекты недвижимости, находящиеся в собственности, не отражены в личном кабинете на портале Госуслуг, для уточнения данных можно обратиться в краевой Росреестр через платформу обратной связи (ПОС), ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) или МФЦ. Специалисты Управления направят межведомственный запрос и внесут недостающие сведения в реестр недвижимости. Проверить актуальность внесенных данных можно в личном кабинете портала Госуслуг.Также рекомендуем при подаче документов на совершение учетно-регистрационных действий указывать актуальные сведения о СНИЛС».