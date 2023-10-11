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Красновишерец отбыл 180 часов обязательных работ из-за сомнительных подходов к воспитанию
Как было установлено в суде, горе-отец систематически применял физическую силу к 6-летней дочери и 5-летнему сыну. Было зафиксировано по крайней мере 3 случая, когда мужчина наносил малышам удары по ягодицам. Это подтверждалось объяснениями самого нарушителя, а также документами о выявлении случаев нарушения прав несовершеннолетних и жестокого обращения с ними.
Прикамца признали виновным в совершении ряда административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». За каждый из эпизодов мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ общим сроком 180 часов.
Три исполнительных документа, один за другим, поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства каждый раз лично уведомлял должника о возбуждении очередного исполнительного производства. Красновишерец прекрасно знал, какие именно негативные последствия повлечет за собой уклонение от обязательных работ и поэтому не пренебрегал общественно полезным трудом.
Вскоре представитель ООО «Коммунальное, бытовое обслуживание населения», где должник трудился на благо общества, уведомил судебных приставов о том, что нарушитель полностью отработал необходимое время. Все исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
Прикамца признали виновным в совершении ряда административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». За каждый из эпизодов мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ общим сроком 180 часов.
Три исполнительных документа, один за другим, поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства каждый раз лично уведомлял должника о возбуждении очередного исполнительного производства. Красновишерец прекрасно знал, какие именно негативные последствия повлечет за собой уклонение от обязательных работ и поэтому не пренебрегал общественно полезным трудом.
Вскоре представитель ООО «Коммунальное, бытовое обслуживание населения», где должник трудился на благо общества, уведомил судебных приставов о том, что нарушитель полностью отработал необходимое время. Все исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
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