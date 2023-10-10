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КостАрята или КостОрята – знает Росреестр Пермского края

14.24 Вторник, 17 октября 2023
Октябрь в Росреестре проходит под лозунгом «Месяц географических наименований». Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку, озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. Это зависит от связи человека с природой и его занятиями, физико-географическими свойствами объекта, особенностями окружающей среды и т.д.

Географические наименования необходимы для отличия и узнавания объектов, отражения характерных черт самих объектов либо местности, где они расположены, а также особенности образа жизни населения в регионе. Кама – «большая вода», Яйва – «мясная река» (богатая рыбой), Чернушка - от гидронима реки: воды её были всегда мутные, тёмные, поэтому местные жители прозвали её Чернушкой, Соликамск отражает производственный профиль территории, то есть Камская соль и т. д.

Правовая основа по наименованиям географических объектов изложена в Федеральном законе №152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». Он содержит нормы по стандартизации, использованию, регистрации, учету и сохранению наименований географических объектов как части историко-культурного наследия Российской Федерации.

В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов создан Государственный каталог географических названий. Выполнение работ по его созданию и ведению возложено на ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». Каталог содержит эталонный реестр сведений о наименованиях и типах географических объектов, находящихся в свободном доступе.

В этой связи необходима нормализация употребления наименований географических объектов, поскольку часто искажаются их названия, особенно букв «о», «е», «а» или «ё».

Одним из примеров является д. Костарята Пермского муниципального округа Пермского края. До 2020 года в Государственном каталоге географических названий название деревни писалось через 2 буквы «о» - КОстОрята. При этом в похозяйственной книге на домовладения, в свидетельствах на право собственности у жителей, в материалах государственного архива и в целом в обиходе использовалось название д. КостАрята (через букву «а»).

Учитывая эти факты, в 2020 году в государственный каталог внесены изменения в отношении названия этого населенного пункта, и теперь название деревни пишется «Костарята».

Ещё один пример – деревня Новая Драчёва, название которой в государственном каталоге до изменения было с буквой «е». Для обоснования переименования использовался справочник административно-территориально деления 1993 года.

Несколько иная ситуация с населенным пунктом хутор Русское поле - в государственном каталоге он вообще отсутствовал. Решение об образовании данного населенного пункта было принято согласно постановлению от 12 июля 1996 г. № 259 «Об административно-территориальных изменениях в Пермском районе». Основываясь на этом, было направлено письмо о включении в каталог наименования данного населенного пункта.

Полномочиями по выявлению нарушений в части наименований географических объектов наделено Управление Росреестра по Пермскому краю. Ежегодно осуществляется проверка употребления наименований географических объектов на картографическом материале, в том числе и в электронном виде, а также на дорожных указателях, в нормативно-правовых актах.

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует жителям края при выявлении нарушений в употреблении географических наименований информировать специалистов отдела геодезии и картографии по тел. 205-95-70 или электронной почте 32@r59.rosreestr.ru.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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