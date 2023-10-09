Благодаря мерам принудительного исполнения прикамец вместе с семьей отпраздновал новоселье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Администрация Карагайского муниципального округа обязана была предоставить мужчине, его жене и их трем несовершеннолетним детям благоустроенную квартиру по договору социального найма. Жилое помещение должно было быть не менее 31,5 кв. м, а также соответствовать всем санитарным и техническим требованиям.решение было принято судом на основании заявления гражданина о том, что он с семьей длительное время проживает в доме, признанном аварийным, и дальнейшее прибывание в нем грозит их жизни и здоровью.Исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства незамедлительно возбудили исполнительное производство, о чем представители организации-должника были своевременно уведомлены. Кроме того, должностных лиц предупредили о том, что неисполнение решения суда повлечет за собой негативные правовые последствия вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Данные сведения не убедили работников администрации в необходимости соблюдать положенные сроки предоставления жилья. Итогом стал запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, принадлежащими организации. Понимая, что это только первая из возможных мер принудительного исполнения, чиновники поспешили изыскать в жилом фонде помещение, которое отвечало всем заявленным требованиям.После того, как судебный пристав получил документы, подтверждающие факт заключения договора социального найма между администрацией и гражданином, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.