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Росреестр Прикамья разъясняет, почему на автомастерскую в гараже не действует «гаражная амнистия»

14.20 Понедельник, 16 октября 2023
В группу «ВКонтакте» Управления Росреестра по Пермскому краю обратился пермяк с вопросом о возможности применения «гаражной амнистии» для автомастерской в гараже.

Гаражным боксом он владеет с 1996 года. Права на бокс и земельный участок под ним зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В 2020 году пермяк пристроил к гаражу помещение, стал заниматься авторемонтом в коммерческих целях.

На вопрос, можно ли приобрести право на пристрой и дополнительный земельный участок под ним по «гаражной амнистии», отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Марина Суворова.

В этом случае положения «гаражной амнистии» не применимы. Самое главное основание - «гаражная амнистия» не действует в отношении объектов, предназначенных или используемых для ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке транспортных средств.

Также «гаражная амнистия» распространяется только на индивидуальные гаражи, созданные до 30 декабря 2004 года, т.е. до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Пристрой возведен значительно позже.

Пристрой к гаражу – самовольная постройка. Он возведен на чужом участке, на который у пермяка нет прав.

Самовольное занятие земельного участка, использование земельного участка не по целевому назначению – это административные правонарушения, за совершение которых предусмотрена административная ответственность.

Поэтому рекомендуем легализовать права на вновь возведенные объекты недвижимости в общем порядке, проверив возможность использования участка под автомастерскую.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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