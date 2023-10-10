Валерий Сухих: «Среднее профессиональное образование в Прикамье дает студентам практические навыки»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Речь идет о реализации федерального проекта «Профессионалитет», который позволяет осуществлять подготовку кадров с привлечением работодателей. Тема образования в средних специальных учреждениях стала основным вопросом выездного заседания комитета краевого парламента по социальной политике.12 октября в Губахе прошло выездное заседание комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике. На примере Губахинского округа депутаты оценили процесс подготовки кадров в средних специальных образовательных учреждениях и реализацию федерального проекта «Профессионалитет».Так, 1 сентября на базе Уральского химико-технологического колледжа (УХТК) был открыт новый образовательный кластер химической промышленности. В рамках проекта «Профессионалитет» в колледже оборудовали современные учебные лаборатории и мастерские, а также разработали новые образовательные программы, ориентированные на практические потребности предприятий-работодателей. Основной партнер УХТК – предприятие АО «Метафракс Кемикалс» – также вложил собственные инвестиции в развитие образовательно-производственного кластера. Студенты будут обучаться по трем направлениям подготовки: химическая технология органических веществ, технология аналитического контроля химических соединений и монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.Как ранее отмечал спикер краевого парламента Валерий Сухих, такой подход позволяет студентам получить практические навыки еще на этапе обучения. «С помощью образовательных кластеров колледжи и техникумы могут компенсировать нехватку квалифицированных специалистов, расширить программу обучения за счет новых дисциплин, усилить материально-техническую базу, выстроить профориентационную работу. Важно, что в обучении будущих специалистов участвует сам работодатель, поэтому выпускники учреждений будут отвечать всем современным запросам отрасли», - подчеркнул Валерий Сухих.По словам министра образования и науки Раисы Кассиной, в 2024 году планируется открыть ещё три образовательных кластера на базе Чайковского техникума промышленных технологий и управления, Пермского базового медицинского колледжа и Пермского профессионально-педагогического колледжа. Ранее за 2022-2023 годы были открыты пять образовательно-производственных кластеров. Более 600 студентов получают современное, качественное образование, навыки и квалификации, которые востребованы на рынке труда.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал, что в регионе продолжается масштабирование проекта «Профессионалитет». По его словам, сейчас важно сконцентрироваться на среднем профессиональном образовании, исходя из тех вызовов, которые ставит перед регионом промышленность. «Сегодня наблюдается кадровый дефицит высокотехнологичных профессий, поэтому мы должны делать все, чтобы наши средние специальные образовательные учреждения развивались. Выражаю благодарность предприятиям, которые участвуют в проекте – ваши инвестиции оправдаются. Отмечу, что мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем и дальше привлекать в проект другие техникумы и колледжи», – подчеркивал глава региона.Также в рамках выездного заседания депутаты посетили Уральский медицинский колледж. Образовательное учреждение реализует широкий спектр специальностей в медицинской сфере, которые позволяют студентам выбрать именно то направление, которое соответствует их интересам. Также большое внимание в колледже уделяется практическому обучению. Студенты активно участвуют в организации и проведении практических занятий и стажировок в различных медицинских учреждениях. Это позволяет им получить опыт работы в реальных условиях и подготовиться к будущей профессиональной деятельности.Подготовку специалистов в средних специальных образовательных учреждениях в регионе обсудили на самом заседании. С докладом выступила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. По словам министра, ежегодно растет количество обучающихся в СПО, так в 2023 году были зачислены более 65 тысяч студентов. Кроме этого, более 95% выпускников профессиональных образовательных организаций успешно трудоустраиваются.Как отметил председатель комитета краевого парламента по социальной политике Сергей Ветошкин, среднее специальное образование является приоритетным для Пермского края, особое внимание уделяется подготовке кадров с привлечением работодателей. «На примере Губахи мы увидели, как на практике реализуется взаимодействие образовательного учреждения и предприятия, для которого в дальнейшем готовятся специалисты. Этот опыт нужно тиражировать на территории Пермского края. По итогам заседания мы подготовили рекомендации, которые будут направлены в адрес краевого правительства для того, чтобы мы ещё более качественно готовили специалистов, которые будут востребованы на наших предприятиях», – подчеркнул Сергей Ветошкин.