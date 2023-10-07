Запрет на регистрационные действия с имуществом подстегнул организацию-должника компенсировать моральный вред от ДТП

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Авария произошла на 74 километре автодороги «Полазна-Чусовой». Водитель фронтального подъемника LOVOL, принадлежащего ООО «Стройград Плюс», проявил легкомыслие и нарушил правила дорожного движения. Мужчина не учел габариты спецтранспорта и совершил наезд на металлическое ограждение, что привело к заносу подъемника с выездом на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем VOLKSWAGEN POLO. Водитель иномарки скончался на месте от многочисленных травм.В ходе следствия гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Осужденному было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев. Также суд постановил компенсировать матери, жене и дочери погибшего моральный вред в размере 500 тысяч рублей каждой.Основываясь на нормах гражданского законодательства, данную часть решения должен был исполнить работодатель виновника аварии.Соответствующий исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. После уведомления представителей организации-должника о возбуждении исполнительного производства, сотрудник ведомства наложил запрет на регистрационные действия с 77 транспортными средствами, принадлежащими юридическому лицу. Данная мера принудительного исполнения положительно повлияла на исполнение решения суда. Компания, занимающаяся строительством дорог, полностью выплатила взыскателями положенные компенсации. Все три исполнительных производства окончены фактическим исполнением.