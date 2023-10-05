В «Горьковке» расскажут о скандинавской и японской мифологии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

14 октября в 15:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького состоится встреча под названием «Манга «Сага о Винланде» и ее связь с исландскими сагами» (12+).Гости «Горьковки» узнают, что такое «сага» и какое значение имеют саги в скандинавской культуре и истории. Речь пойдет и о японских комиксах манга: как появился этот жанр и как развивается в настоящее время.Подробнее ведущий встречи Александр Шестаков остановится на манге японского автора Макото Юкимуры «Сага Винланде», расскажет о ее героях и их исторических прототипах. Будет обсуждаться вопрос: можно ли считать мангу «Сага о Винланде» настоящей сагой и чем интересно это произведение. В ходе встречи состоится небольшая викторина о сагах.Отдел иностранной литературы представит выставку книг на русском языке о скандинавской мифологии, сагах, а также о кодзиках, мифах, легендах и сказках Древней Японии.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), вход свободный.