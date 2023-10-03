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Должника из Прикамья разыскали в Краснодарском крае по фото в соцсетях

10.30 Четверг, 12 октября 2023
Уроженец Пермского края уехал на юг России с целью начать новую жизнь. На малой родине у него остался 15-летний сын, с которым прикамец не стремился поддерживать родственные отношения. Мальчик находится под опекой родственников, его мать скончалась при трагических обстоятельствах, отец в это время находился в местах лишения свободы.

Освободившись, мужчина переехал в другой субъект Российской Федерации. При этом в полной мере становиться на путь исправления он не спешил и продолжал нарушать закон, игнорируя обязанность ежемесячно помогать своему ребенку.

Исполнительное производство в отношении необязательного родителя находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства провели проверку имущественного положения должника, но ни недвижимости, ни других предметов, представляющих материальную ценность, на которые можно было бы обратить взыскание, за нарушителем зарегистрировано не было. Не дали результата и запросы в банковские организации и Пенсионный фонд России. В связи с этим неплательщик был объявлен в исполнительный розыск. К этом моменту общая сумма задолженности превысила 1 млн. рублей.

Найти гражданина помогла внимательность работников органа принудительного исполнения и социальные сети. В мессенджере одной из них мужчина решил наладить диалог с сыном и заняться его воспитанием. Горе-отец стал рассказывать подростку, что тот достаточно взрослый, чтобы обеспечивать себя самостоятельно и не ждать от кого-либо финансовой помощи. Мальчик не пожелал поддерживать общение с родственником в таком ключе и заблокировал его. Но имеющейся переписки хватило, чтобы с помощью геометок и фотографий выяснить, в каком городе и на какой улице проживает неплательщик.

Исполнительное производство будет передано на исполнение в подразделение ведомства в Краснодарском крае. Должника ждет привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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