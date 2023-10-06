Возрастное ограничение 18+

Ученые ПНИПУ выяснили, как точнее прогнозировать износостойкость тефлона в мостовых сооружениях

14.34 Среда, 11 октября 2023
Полимерные материалы широко используются в быту и промышленности. Например, политетрафторэтилен (более известный как тефлон), модифицированный при помощи гамма-лучей, применяется в опорных частях пролетного строения мостов. Эти конструкции компенсируют нагрузки, действующие на мостовое сооружение, вызванные ветром, проезжающим транспортом, температурой внешней среды и т.д. Определить износостойкость деталей из тефлона помогает предварительный расчет и моделирование поведения материала. Однако в существующих подходах не учитывают влияние динамических нагрузок, а значит, они не отражают реального поведения тефлона при активной эксплуатации. Ученые ПНИПУ реализовали подход, который позволяет описывать динамические свойства гамма-модифицированного тефлона и точнее прогнозировать его износостойкость.

Исследование опубликовано в журнале «Polymers», 2023. Разработка проводилась при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 22-29-01313).

Гамма-модифицированный тефлон широко используется в мостовых опорных частях в качестве антифрикционного материала – уменьшает коэффициент трения и снижает износ деталей. При этом он подвергается воздействию больших перепадов температур (от −60°С до +60°С) и циклических нагрузок, направленных в разные стороны.

– В настоящее время тефлон изучают в основном как упругое или упругопластическое тело, что не учитывает все характеристики материала. Для описания его реального поведения необходимо использовать более сложные модели, которые могут описывать его поведение во времени. В рамках работы проведена идентификация математической модели гамма-модифицированного тефлона как тела Максвелла, что позволило нам описать поведение материала в динамической постановке. В дальнейшей перспективе мы можем описывать жизненный цикл работы полимерного материала в целом, и на определенном временном промежутке в частности, – рассказывает ассистент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Анастасия Богданова.

Чем отличается упругопластическое тело от вязкоупругого? Как поясняют ученые, упругое тело полностью восстанавливает форму и объем после снятия нагрузки. Упругопластическое тело при малых деформациях ведет себя как упругое, но с определенным увеличением нагрузки в нем появляются остаточные деформации. Вязкие тела во время приложения нагрузки деформируются линейно. Представленные 3 модели используются для анализа прочности материалов в статических нагрузках (не зависят от времени). А вязкоупругие тела способны восстанавливать свои изначальные характеристики с течением времени (день, неделя, месяц и т.д.), что является реальным поведением полимерных материалов.

– В ходе экспериментов при помощи специального оборудования мы деформировали и нагружали образцы из модифицированного тефлона для определения его упругих, динамических, фрикционных (связанных с воздействием силы трения) и других свойств материала. Затем мы создали специальный алгоритм, который без участия человека выстроил математическую модель, описывающую поведение тефлона с учетом вязкости. Этот алгоритм позволит описывать математические модели и других полимерных материалов, после проведения соответствующих экспериментальных исследований, – рассказывает старший преподаватель кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Юрий Носов.

В результате ученые определили, какая модель точнее отражает поведение материала под динамическими нагрузками. В случае вязкоупругой модели погрешность составила всего 0,5-1%, в то время как у упругопластической модели – 5-20%. Ученые пришли к выводу, что вязкоупругая модель позволяет прогнозировать работоспособность конструкции на всех этапах ее жизненного цикла (от изготовления до многолетней эксплуатации), а упругопластическая ¬– подходит только для предварительной оценки прочностных характеристик конструкции.

– Правильное описание поведения материала позволяет качественно прогнозировать работоспособность деталей и конструкций. Благодаря этому можно на ранних этапах отслеживать проблемные места в эксплуатации конструкции и своевременно принимать меры по их устранению. Помимо этого, использование математической модели в синергии с компьютерным инжинирингом, значительно снизит экономические и временные затраты на решения по модификации или изменении конструкций, – отмечает заместитель директора Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения», доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Анна Каменских.

Тефлон и композиты на его основе широко используются в машиностроении, нефтегазовой промышленности, электротехнике, медицине и др., при производстве электронных компонентов и оборудования, например, конденсаторов, резисторов, переключателей и т.д. Результаты исследования могут быть использованы для более точного прогнозирования поведения и стойкости конструкций с применением гамма-модицифированного тефлона.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
06 октября 2023
Улица Архангела Михаила появилась в Екатеринбурге
10 октября 2023
Жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга спрашивают про зелень
04 октября 2023
Школьница в Екатеринбурге выбежала на дорогу на «красный» и попала в ДТП
09 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:34 Ученые ПНИПУ выяснили, как точнее прогнозировать износостойкость тефлона в мостовых сооружениях
14:23 Росреестр Прикамья разъясняет, как поделить землю под домом, купленным с помощью средств материнского капитала
10:39 В Перми встретили судебных приставов, вернувшихся из служебных командировок
10:20 Судебные приставы Прикамья передали волонтерам «Народного фронта» гуманитарную помощь
09:52 Валерий Сухих: Важно, чтобы каждый ребенок мог проявить себя
09:31 «Уралкалий» наградил победителей конкурса научно-исследовательских работ «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве»
14:22 В сентябре в Пермском крае 63 процента сделок с недвижимостью прошли в электронном виде
14:18 Ученые Пермского политеха изучили, как водородная коррозия влияет на жаропрочные сплавы
10:51 Под контролем судебных приставов 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» передано государству
15:04 Разработка учёных Пермского политеха сделает роботов сильнее и чувствительнее
10:34 «Уралкалий» поздравил педагогов Березников и Соликамска с Днем учителя
10:25 ГУФССП по Пермскому краю: 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
14:00 «Горьковка» открывает краеведческие выставки
12:21 Валерий Сухих: Патриотическое воспитание – залог сильного государств»
10:57 Под контролем судебных приставов администрация г. Губахи пересмотрела статус опасного дома
13:45 Ученые Пермского политеха изучили влияние нефти на дыхание загрязненных почв
13:43 Собственник недвижимости получит от Росреестра электронное уведомление, что информация об аресте или его снятии внесена в реестр недвижимости
10:58 В Прикамье судебные приставы изъяли ребенка из опасных для него условий
14:04 Технология ученых Пермского политеха увеличит экономическую эффективность газотурбинных установок
14:02 Границы Пермского зеленого пояса будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости
09:53 Под контролем судебных приставов Пермского края восстановлены имущественные права детей
Все новости
16:53 В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
16:13 Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
15:48 Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
14:51 Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
14:06 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
13:12 Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
13:04 В Красноярске полиция проверяет сообщения о травле школьника, который снял на видео тараканов в столовой
11:56 Житель Аргентины, который хотел сварить кофе на костре, устроил мощные лесные пожары
11:10 В Актау при обыске у наркокурьеров изъяли более 100 кг марихуаны
10:34 В России число книжных магазинов сократилось на треть за четыре года
09:52 В Израиле число погибших выросло до 1200 человек
18:02 В Подмосковье пьяный сотрудник полиции переехал лежавшего на дороге мужчину
17:34 В России на 3% выросла распространенность психических расстройств
16:44 «Новые люди» предложили провести опросы в школах о запрете смартфонов
15:47 Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
14:41 СК: в Уфе нашли тело 14-летней девушки в багажнике машины ее матери
14:13 В посольстве подтвердили гибель второго гражданина РФ в Израиле
13:17 В Новосибирской области проводят проверку после обнаружения тела полицейского
12:04 В двух регионах России сотрудники полиции совершили самоубийства
11:27 МЧС: в Кемеровской области из-за пожара эвакуируют шахтеров
11:16 В Сан-Франциско автомобиль врезался в здание консульства Китая
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK