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Росреестр Прикамья разъясняет, как поделить землю под домом, купленным с помощью средств материнского капитала
Планируете купить жилой дом за счет средств материнского капитала в общую собственность родителей и детей? Как оформить права на земельный участок под таким домом? Можно ли его оформить только в собственность супругов?
Порядок оформления недвижимости разъясняет начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.
- Оформить дом в долевую собственность супругов и детей, а земельный участок только в собственность супругов нельзя. Такой договор будет нарушать требования земельного законодательства. Жилой дом, приобретенный на средства материнского сертификата, должен быть оформлен в общую собственность получателя сертификата, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Земельным законодательством установлен принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов. Это значит, что все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков и их правовой режим должен быть одинаковым.
Поэтому при оформлении жилого дома в общую долевую собственность супругов и детей земельный участок также должен быть оформлен в общую долевую собственность и супругов, и детей в тех же долях, что и сам дом.
Подробнее см. Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 1, 35), Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ч.4 ст.10).
Порядок оформления недвижимости разъясняет начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.
- Оформить дом в долевую собственность супругов и детей, а земельный участок только в собственность супругов нельзя. Такой договор будет нарушать требования земельного законодательства. Жилой дом, приобретенный на средства материнского сертификата, должен быть оформлен в общую собственность получателя сертификата, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Земельным законодательством установлен принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов. Это значит, что все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков и их правовой режим должен быть одинаковым.
Поэтому при оформлении жилого дома в общую долевую собственность супругов и детей земельный участок также должен быть оформлен в общую долевую собственность и супругов, и детей в тех же долях, что и сам дом.
Подробнее см. Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 1, 35), Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ч.4 ст.10).
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