В Перми встретили судебных приставов, вернувшихся из служебных командировок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях.В ходе командировки они не только следили за порядком в подразделениях Службы и судах, но и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения. Помощь в выстраивании правоохранительной структуры максимально востребована в каждом из четырех субъектов и прикамские судебные приставы внесли свой вклад в этот процесс.Сотрудников ведомства встречали на вокзале не только родные и близкие, но и коллеги из ГУФССП России по Пермскому краю. Кроме теплых слов и дружеских объятий, вернувшимся судебным приставам вручили благодарности от директора ведомства Дмитрия Аристова.Вскоре судебные приставы вернутся к выполнению своих непосредственных обязанностей, а пока у них есть время, чтобы отдохнуть от длительной командировки в кругу семьи.