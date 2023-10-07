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В Перми встретили судебных приставов, вернувшихся из служебных командировок

10.39 Среда, 11 октября 2023
Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях.

В ходе командировки они не только следили за порядком в подразделениях Службы и судах, но и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения. Помощь в выстраивании правоохранительной структуры максимально востребована в каждом из четырех субъектов и прикамские судебные приставы внесли свой вклад в этот процесс.

Сотрудников ведомства встречали на вокзале не только родные и близкие, но и коллеги из ГУФССП России по Пермскому краю. Кроме теплых слов и дружеских объятий, вернувшимся судебным приставам вручили благодарности от директора ведомства Дмитрия Аристова.

Вскоре судебные приставы вернутся к выполнению своих непосредственных обязанностей, а пока у них есть время, чтобы отдохнуть от длительной командировки в кругу семьи.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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