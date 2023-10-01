Судебные приставы Прикамья передали волонтерам «Народного фронта» гуманитарную помощь

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По инициативе сотрудников Главного управления ФССП России по Пермскому краю членами профсоюза и молодежного совета ведомства были приобретены предметы гигиены для детей вновь присоединившихся территорий. Более 15 упаковок подгузников, а также влажные салфетки, одноразовые пеленки и туалетная бумага были переданы волонтерам организации «Народный фронт», которые доставят их нуждающимся.С февраля 2022 года судебные приставы регулярно помогают не только военным в зоне СВО, но и гражданскому населению новых субъектов.Всякий раз формируя очередной гуманитарный груз, сотрудники ведомства уточняют, какой вид помощи будет максимально востребованным. Так, уже были собраны и отправлены канцтовары, которые помогли ребятам подготовиться к учебному году, кроме того, работники органа принудительного исполнения часто отправляют посылки самостоятельно. Военнослужащие получают в подарок приятные мелочи, сладкие подарки, письма и рисунки от маленьких прикамцев.По словам председателя объединенной организации профсоюза ГУФССП России по Пермском краю Ивана Ушакова, судебные приставы планируют продолжить свою благотворительную деятельность. На данный момент у них в планах связать всем коллективом маскировочную сеть для военных.