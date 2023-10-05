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«Уралкалий» наградил победителей конкурса научно-исследовательских работ «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве»

09.31 Вторник, 10 октября 2023
«Уралкалий» вручил награды победителям конкурса научно-исследовательских работ (НИР) «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве», организованного при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Первое место заняла работа Удмуртского государственного аграрного университета на тему «Влияние калийных и магниевых удобрений на продуктивность и качество картофеля и овощных культур». Второе - материал Алтайского государственного аграрного университета «Эффективность применения калийных удобрений на зернобобовых культурах в условиях Алтайского края». Третьей стала работа «Оценка эффективности применения калийных удобрений в длительных и краткосрочных полевых опытах на различных сельскохозяйственных культурах в условиях Предуралья» Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Победители конкурса получили денежный приз в размере 300 000 рублей, 200 000 рублей и 100 000 рублей, соответственно.
Награждение победителей и участников конкурса состоялось в рамках XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023» на стенде Минсельхоза РФ.

Конкурс НИР «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве» ориентирован на совершенствование подходов к применению калийных удобрений с целью повышения эффективности их использования в сельском хозяйстве. Участие в конкурсе могли принять высшие учебные заведения и научные учреждения РФ, располагающие материально-технической и научной базой для проведения НИР.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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