В сентябре в Пермском крае 63 процента сделок с недвижимостью прошли в электронном виде

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За сентябрь 2023 года в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило 50033 заявления на совершение учетно-регистрационных действий, из них почти 63 процента - в электронном виде.Популярность электронных сделок с недвижимостью растет. Они позволяют зарегистрировать право собственности на объект недвижимости без визита в МФЦ, находясь в любом регионе Российской Федерации.Для сравнения: в сентябре 2022 года электронных сделок в Прикамье было совершено на десять процентов меньше.Росреестр активно развивает электронно-цифровые услуги и внедряет цифровые инструменты в интересах граждан, бизнеса и профессиональных сообществ. Благодаря этому в Пермском крае по более чем 90 процентам заявлений, представленных организациями и гражданами в электронном виде, заявители получили услугу менее чем за 1 рабочий день.Сегодня на электрон полностью перешли органы власти, муниципалитеты и нотариусы. Доля заявлений в «цифре» от юридических лиц в сентябре достигла 81 процента.Провести государственную регистрацию можно самостоятельно или с помощью посредника. Подать документы на оформление недвижимости можно через личный кабинет на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.ru. Сервисы электронной регистрации предлагают застройщики, крупные кредитные организации.Главное условие электронной сделки с недвижимостью - это наличие у сторон сделки усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Эту подпись можно получить в МФЦ или в мобильном приложении «Госключ». Для получения подписи через приложение потребуются подтвержденная учетная запись на Госуслугах, телефон с NFC и загранпаспорт нового поколения.Планируя электронное обращение в Росреестр, граждане должны подать заявление о согласии на проведение электронных сделок со своей недвижимостью с использованием УКЭП. Это можно сделать в МФЦ. Запись о согласии вносится в Единый государственный реестр недвижимости. Если этой записи нет в реестре, регистратор вернет электронные документы без рассмотрения.Электронная регистрация - удобный, быстрый и безопасный способ стать собственником недвижимого имущества.