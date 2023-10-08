Возрастное ограничение 18+

В сентябре в Пермском крае 63 процента сделок с недвижимостью прошли в электронном виде

14.22 Понедельник, 9 октября 2023
За сентябрь 2023 года в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило 50033 заявления на совершение учетно-регистрационных действий, из них почти 63 процента - в электронном виде.

Популярность электронных сделок с недвижимостью растет. Они позволяют зарегистрировать право собственности на объект недвижимости без визита в МФЦ, находясь в любом регионе Российской Федерации.

Для сравнения: в сентябре 2022 года электронных сделок в Прикамье было совершено на десять процентов меньше.

Росреестр активно развивает электронно-цифровые услуги и внедряет цифровые инструменты в интересах граждан, бизнеса и профессиональных сообществ. Благодаря этому в Пермском крае по более чем 90 процентам заявлений, представленных организациями и гражданами в электронном виде, заявители получили услугу менее чем за 1 рабочий день.

Сегодня на электрон полностью перешли органы власти, муниципалитеты и нотариусы. Доля заявлений в «цифре» от юридических лиц в сентябре достигла 81 процента.

Провести государственную регистрацию можно самостоятельно или с помощью посредника. Подать документы на оформление недвижимости можно через личный кабинет на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.ru. Сервисы электронной регистрации предлагают застройщики, крупные кредитные организации.

Главное условие электронной сделки с недвижимостью - это наличие у сторон сделки усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Эту подпись можно получить в МФЦ или в мобильном приложении «Госключ». Для получения подписи через приложение потребуются подтвержденная учетная запись на Госуслугах, телефон с NFC и загранпаспорт нового поколения.

Планируя электронное обращение в Росреестр, граждане должны подать заявление о согласии на проведение электронных сделок со своей недвижимостью с использованием УКЭП. Это можно сделать в МФЦ. Запись о согласии вносится в Единый государственный реестр недвижимости. Если этой записи нет в реестре, регистратор вернет электронные документы без рассмотрения.

Электронная регистрация - удобный, быстрый и безопасный способ стать собственником недвижимого имущества.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге ночью неизвестные повредили 30 автомобилей
08 октября 2023
Кадровый голод в Свердловской области усилился в 1,6 раза
09 октября 2023
На перекопавших культурный слой у Царского моста в Екатеринбурге составили протокол
05 октября 2023
На Свердловской железной дороге с начала года перевозки пассажиров выросли на 10%
03 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:22 В сентябре в Пермском крае 63 процента сделок с недвижимостью прошли в электронном виде
14:18 Ученые Пермского политеха изучили, как водородная коррозия влияет на жаропрочные сплавы
10:51 Под контролем судебных приставов 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» передано государству
15:04 Разработка учёных Пермского политеха сделает роботов сильнее и чувствительнее
10:34 «Уралкалий» поздравил педагогов Березников и Соликамска с Днем учителя
10:25 ГУФССП по Пермскому краю: 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
14:00 «Горьковка» открывает краеведческие выставки
12:21 Валерий Сухих: Патриотическое воспитание – залог сильного государств»
10:57 Под контролем судебных приставов администрация г. Губахи пересмотрела статус опасного дома
13:45 Ученые Пермского политеха изучили влияние нефти на дыхание загрязненных почв
13:43 Собственник недвижимости получит от Росреестра электронное уведомление, что информация об аресте или его снятии внесена в реестр недвижимости
10:58 В Прикамье судебные приставы изъяли ребенка из опасных для него условий
14:04 Технология ученых Пермского политеха увеличит экономическую эффективность газотурбинных установок
14:02 Границы Пермского зеленого пояса будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости
09:53 Под контролем судебных приставов Пермского края восстановлены имущественные права детей
15:11 Валерий Сухих: «Важно поддержать наших земляков»
14:21 В «Горьковке» расскажут о модельере и поэте
14:00 Валерий Сухих: «Развитие села невозможно без молодежи»
12:28 В Пермском крае прошла спартакиада несовершеннолетних «Волшебный мяч»
10:17 Электросетевой комплекс в Губахе возвращен в муниципальную собственность
17:24 Валерий Сухих: «Законодательное собрание приступает к процессу рассмотрения главного финансового документа Прикамья»
Все новости
15:21 Нобелевскую премию по экономике получила профессор из США за исследования женского рынка труда
14:16 В Иерусалиме прогремели взрывы
14:13 В Тель-Авиве прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
13:56 Главный раввин России попал в больницу после празднования в синагоге
13:09 В посольстве РФ заявили, что у них нет подтвержденных данных о погибших в Израиле россиянах
12:41 В США проходят массовые митинги на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины
11:59 В Минобороны Турции заявили о воздушных операциях на севере Сирии
11:19 СК: в Ижевске постояльцы пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора
10:50 В Израиле число погибших выросло до 700, в секторе Газа погибли более 430 человек
18:12 Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
15:56 Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах
13:52 Власти проверят огромные долги Почты России
12:49 В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран
11:54 Роспотребнадзор: в КЧР более 150 человек отравились питьевой водой из-за изношенных сетей
11:21 В Уфе благодаря светофорам с адаптивным управлением на 14% увеличили среднюю скорость движения
10:39 Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний
17:27 «Вечерние ведомости» снова оштрафовали по статье о «дискредитации»
16:18 Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
15:58 Верховный суд: Отказ в разблокировке телефона не может являться доказательством вины
18:08 Минздрав: на Сахалине женщина 80 лет живет с трехсантиметровой иглой в мозге
17:35 В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK