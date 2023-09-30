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Под контролем судебных приставов 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» передано государству

10.51 Понедельник, 9 октября 2023
8 сентября Арбитражный суд Пермского края отменил итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России, в связи с чем основной пакет акций предприятия подлежал изъятию из чужого незаконного владения и передаче в пользу РФ.

Согласно требованиям исполнительного документа, поступившего на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю, необходимо было истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» в количестве 281 672 929 штук из чужого незаконного владения АО «Метахолдинг», 802 299 акций из чужого незаконного владения ООО «Метафракс Трейдинг».

По решению суда списать акции со счетов организаций-должников обязан был АО «Регистратор Интрако».

Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил руководство АО «Регистратор Интрако» о возбуждении исполнительного производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Спустя 4 дня после предупреждения должником была предоставлена информация об исполнении требований исполнительного документа. Проверка показала, что основной пакет акций, составляющий 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс», зачислен на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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