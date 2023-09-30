Возрастное ограничение 18+

Разработка учёных Пермского политеха сделает роботов сильнее и чувствительнее

15.04 Пятница, 6 октября 2023
Пьезоэлектрические актюаторы – это устройства, основанные на обратном пьезоэффекте. Они преобразуют электрический сигнал от внешнего источника питания в механические действия, например, в движения. К ним относятся электродвигатели, а еще пневматические приводы, которые приводят механизмы в работу с помощью энергии сжатого воздуха. Недостатком традиционных пьезоактюаторов является их низкая эффективность: энергии расходуется много, а результат воздействия минимальный.

Учёные Пермского политеха разработали две модели новых пьезоактюаторов и выявили, что их эффективность более чем в 40 раз превышает аналогичные показатели традиционных. Благодаря этому изобретению роботы смогут стать более ловкими и чувствительными к осязанию.

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». На исследования выданы патенты №2803015 «Пьезоэлектрический MDS-актюатор» и №2801619 «Пьезоэлектрический CDS-актюатор» с публикацией в научном журнале «Известия РАН. Механика твердого тела».

Современные композитные (состоящие из двух и более компонентов) SMART-материалы и конструкции основаны на использовании оптических волокон, материалов с памятью формы, пьезоэлектрических и/или магнитострикционных (меняющих форму при изменении намагниченности) материалов. Они применяются в системах самодиагностики, самозалечивания повреждений и адаптации к реальным условиям эксплуатации элементов аэрокосмической техники, антиобледенения и снижения уровня шума лопастей вертолетов, локации и настройки отражающих поверхностей оптических телескопов.

Наиболее ярким примером использования пьезоэлектрических элементов, обладающих прямым и обратным пьезоэффектами, является их перспективное применение в современной робототехнике в качестве «искусственной кожи» – гибких тактильных (сенсорных) индикаторных покрытий, голосовых акустических устройств и манипуляторов (актюаторов) захвата и перемещения предметов.

Пьезоэлементы, встроенные в SMART-конструкции, выполняют сенсорные и исполнительные функции. Сенсорные основаны на прямом пьезоэффекте, то есть, передают искусственному интеллекту электронную информацию о внешней среде. Исполнительные функции совершаются над внешними объектами и работают за счет обратного пьезоэффекта. В этом случае пьезоэлектрические элементы выступают в качестве «актюаторов» – преобразователей электрических сигналов от источника питания (искусственного интеллекта) в движение для манипулирования или сборки микромасштабных объектов, микрозахватов, шаговых двигателей, систем автоматического управления радиотехники, электроники, оптики, акустики, аэрокосмической и медицинской техники.

Ученые Пермского политеха разработали два вида новых пьезоустройств – мембранные и оболочечные актюаторы, которым дали сокращенные названия: MDS - и CDS-актютаторы соответственно. Здесь обозначение DS означает использование в этих актюаторах управляющих электродов в виде плоских или пространственных «двойных спиралей». Отличие новых актюаторов от прототипов заключается в значительно большей эффективности. Этот результат достигается за счет выбора именно спиральной формы управляющих электродов в виде «двойных спиралей», малости расстояния между витками спирали электродов и уникальной «взаимообратной» спиральной поляризации пьезослоя. Изготовление MDS - и CDS-актютаторов для широкого использования в науке и технике планируется осуществить в создаваемой учеными новой лаборатории «Пьезосенсортех» на аэрокосмическом факультете ПНИПУ.

– Разработанные нами актюаторы открывают новые перспективы расширения и совершенствования возможностей роботов. Их акустические системы – микрофоны и динамики, т.е. «слух» и «голос», будут чувствительнее и громче, а манипуляторы, т.е. «пальцы рук» – более ловкими, сильными. Кроме того, улучшится «осязание» – ощущение тепла, холода и производимого ими давления, возникающего при прикосновении, захвате и манипулировании предметом, – рассказывает профессор кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ, доктор физико-математических наук Андрей Паньков.

Так, благодаря разработке пермских учёных, робототехника может шагнуть вперед, делая телескопы более точными, а роботов более чувствительными за счет использования новых актюаторов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге планируется обкатка новой трамвайной линии до Академического
30 сентября 2023
Капсула времени стала сюрпризом для екатеринбургских учёных
27 сентября 2023
Мэр Екатеринбурга заявил о планах по обновлению общественного транспорта
05 октября 2023
На развитие Кушвы обещают направить более 119 миллиардов рублей
05 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:04 Разработка учёных Пермского политеха сделает роботов сильнее и чувствительнее
10:34 «Уралкалий» поздравил педагогов Березников и Соликамска с Днем учителя
10:25 ГУФССП по Пермскому краю: 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
14:00 «Горьковка» открывает краеведческие выставки
12:21 Валерий Сухих: Патриотическое воспитание – залог сильного государств»
10:57 Под контролем судебных приставов администрация г. Губахи пересмотрела статус опасного дома
13:45 Ученые Пермского политеха изучили влияние нефти на дыхание загрязненных почв
13:43 Собственник недвижимости получит от Росреестра электронное уведомление, что информация об аресте или его снятии внесена в реестр недвижимости
10:58 В Прикамье судебные приставы изъяли ребенка из опасных для него условий
14:04 Технология ученых Пермского политеха увеличит экономическую эффективность газотурбинных установок
14:02 Границы Пермского зеленого пояса будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости
09:53 Под контролем судебных приставов Пермского края восстановлены имущественные права детей
15:11 Валерий Сухих: «Важно поддержать наших земляков»
14:21 В «Горьковке» расскажут о модельере и поэте
14:00 Валерий Сухих: «Развитие села невозможно без молодежи»
12:28 В Пермском крае прошла спартакиада несовершеннолетних «Волшебный мяч»
10:17 Электросетевой комплекс в Губахе возвращен в муниципальную собственность
17:24 Валерий Сухих: «Законодательное собрание приступает к процессу рассмотрения главного финансового документа Прикамья»
16:31 Пермяки стали активнее путешествовать по России
15:26 Валерий Сухих: Инициативное бюджетирование позволит молодым людям на деле реализовать свои идеи
13:33 Валерий Сухих: «Молодёжь способна сделать многое для развития региона и страны»
Все новости
18:12 Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
15:56 Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах
13:52 Власти проверят огромные долги Почты России
12:49 В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран
11:54 Роспотребнадзор: в КЧР более 150 человек отравились питьевой водой из-за изношенных сетей
11:21 В Уфе благодаря светофорам с адаптивным управлением на 14% увеличили среднюю скорость движения
10:39 Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний
17:27 «Вечерние ведомости» снова оштрафовали по статье о «дискредитации»
16:18 Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
15:58 Верховный суд: Отказ в разблокировке телефона не может являться доказательством вины
18:08 Минздрав: на Сахалине женщина 80 лет живет с трехсантиметровой иглой в мозге
17:35 В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством
16:24 В Госдуме призвали Симоньян извиниться перед сибиряками за высказывания о термоядерном взрыве
15:15 Нобелевская премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди
14:18 В Австралии пилоты объявили забастовку с требованием повысить зарплаты
12:52 Суд в Москве приговорил экс-редактора «Первого канала» к 8,5 года по статье о «военных фейках»
12:22 В «Роснано» предупредили о «высокой вероятности возникновения признаков банкротства»
11:47 В США в кампусе университета произошла стрельба, ранены пять человек
11:27 В Приморье ограничат оборот одноразовой пластиковой посуды
11:02 В Ачинске возбудили уголовное дело после драки четырех школьниц
10:31 Палата представителей США проголосовала за отставку спикера-республиканца Маккарти
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK